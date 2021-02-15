Чи будуть стосунки тривалими: 4 ознаки, які допоможуть це зрозуміти

Для того, щоб зрозуміти, що ваші стосунки – "разом і назавжди", варто поставити собі кілька запитань. Чесна відповідь на них допоможе зрозуміти, в якому напрямку вони будуть розвиватися.

Наскільки обоє партнерів схожі

Через "рожеві окуляри" на це питання може бути складно відповісти, адже романтичний стан заважає бачити перед собою реальну людину.

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Згідно із дослідженнями, зазвичай притягуються одне до одного несхожі партнери. Проте такі стосунки швидко йдуть на спад. Для довготривалого союзу важлива схожість та щось спільне. Наприклад, можуть бути схожі життєві цінності, очікування, інтереси, рівень освіти, уявлення про те, як краще проводити вільний час.

Чи познайомили одне одного зі своїми друзями

Якщо людина, з якою ви зустрічаєтеся, відкрита для тривалих стосунків, ймовірність, що вона познайомить з друзями чи сім'єю, дуже висока. Такими діями підкреслюється ваша важливість в його житті й навпаки.



Знайомство з друзями / Фото Her Way

Чи проявляє партнер інтерес тільки до вас

Дослідження несвідомої поведінки демонструє, якщо людина насправді залучена у стосунки, то мимоволі стримує свою увагу до навколишніх. Коли цього не відбувається і партнер візуально оцінює інших потенційних кандидатів (або відчуваєте це бажання в собі), з великою ймовірністю можна припустити, що стосунки не витримають випробування часом.

Як партнер реагує на більше зближення

Людина, яка зацікавлена в короткотривалих стосунках, як правило, уникає ситуацій, які зазвичай асоціюються з проявом справжньої близькості. Їй не властиві прояви почуттів.



Не властиві прояви почуттів / Фото London Mediation Office​

Часто такі люди під будь-яким приводом ігнорують дзвінки та повідомлення чи ухиляються від знайомства з близьким колом.

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При цьому формально вони можуть підтримувати розмову щодо того, як ваші стосунки будуть розвиватися і що ви, як пара, будете робити в майбутньому, проте самі вони не ініціюють. Тобто на словах не заперечує, що у вашого роману є майбутнє, однак сигнали, які при цьому транслює, можуть вказувати на те, що не готовий до тривалих стосунків.