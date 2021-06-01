Що потрібно пам'ятати дітям, користуючись інтернетом
• Інформацію, яка потрапила в інтернет, дуже складно, а часом і взагалі неможливо видалити. Тому перш ніж опублікувати допис у соціальній мережі, коментар на форумі або залишити повідомлення на сайті, варто користуватися "правилом білборду". Тобто уявити, що ця інформація знаходиться на великому білборді неподалік школи і подумати, чи комфортно буде, якщо її всі бачитимуть.
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• Особисті дані потрібно тримати в секреті. Особливо це стосується адреси, номеру мобільного телефону, банківських даних батьків.
• До нових знайомств в інтернеті варто ставитися скептично, адже зловмисники в мережі можуть видавати себе за привітних однолітків та втиратися у довіру, переслідуючи власні інтереси.
Кібербезпека дитини / Фото Australian Institute of Family Studies
Батькам не варто забороняти дітям заводити власні акаунти у соцмережах. Проте важливо сформувати правильну тактику у віртуальному просторі.
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- Навчити дитину не повідомляти стороннім особисті дані, не пересилати у месенджерах фото документів. У випадку, якщо хтось запитує таку інформацію, повідомляти про це батькам.
- Пояснити про небезпеку створення інтимних фотографій.
- Розказати про шахраїв в інтернеті. Варто навчити дітей розумно ставитися до повідомлень про надання допомоги – фінансової чи фізичної.
- Навчити не переходити за сумнівними гіперпосиланнями, адже за ними може ховатися фішинговий сайт або "вірус".