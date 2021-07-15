У мене є тільки вода й печиво у пакеті, – батьки залишили 13-річну доньку на безлюдному острові

У Китаї батьки відвезли свою 13-річну доньку на безлюдний острів, який розташований за 2 400 кілометрів від дому. Дорослі стверджували, що усе це дієвий метод виховання.

За словами батьків, у доньки є психологічні проблеми. Крім цього, у 2020 році дівчинка кинула школу, тому постійно сидить у своїй кімнаті та нікуди не хоче виходити.

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Дорослі вирішили, що найкращим рішенням буде відвезти доньку на безлюдний острів. Для проведення так званих "розумових вправ в екстремальних умовах" за її "непокірність".

Вже через 2 дні перебування на острові дівчинка попросила допомоги у рибалок. Стверджуючи, що більше не витримує.

Вони змусили мене жити на безлюдному острові. У мене є тільки вода й печиво у пакеті. Я не можу розпалити багаття,

— зазначила дівчинка.

Проте батьки не хотіли забирати дитину з острова. Вони вважали, що достатньо того, що доньку перед тим проконсультував експерт із виживання. Після цього рибалки звернулися до поліції.

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Згодом родина заявила, що поїздка на острів є частиною "досвіду гри на виживання", яку запропонував психолог дівчини.