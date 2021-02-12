Аби правильно розвивати дитину, важливо чесно з нею розмовляти та ставити правильні запитання. При цьому не казати їй що робити, а пояснити важливі цінності та використати знання, які дитина вже має.

► Які 5 слів найкраще тебе опишуть

Це питання буде важливим для дитини, адже воно формує правильне уявлення про себе.

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► Що робить тебе щасливим

Деякі діти можуть сказати, що це комп'ютерні ігри – це абсолютно нормально. Дослідження продемонструвало, що вони мають багато психологічних переваг. Крім того, комп'ютерні ігри можуть допомогти зблизити подружжя, якщо вони разом грають.

Це запитання допомагає спрямувати увагу дитини на речі, які роблять її щасливою. Ймовірно, це навчить дитину займатись тим, що вона любить у майбутньому.



Щаслива дитина / Фото Tired Mom Supermom​

► Чого ти можеш навчити інших

Питання може допомогти навчити дитину розуміти те, що життя крутиться не лише навколо неї та її інтересів. Життя – це про всіх нас і про те, як ми можемо допомогти один одному.

► Що найгірше чи найкраще трапилось з тобою

Дитині потрібно зрозуміти ще у ранньому віці, що життя – це поєднання доброго і поганого досвіду. Це допоможе їй підготуватися психологічно. Сенс запитання – допомогти малюку це усвідомити та дати зрозуміти, що погані речі не тривають вічно.

► Чого ти навчився з найкращого чи найгіршого випадку, що трапився з тобою

Важливо, щоб діти робили висновки з власного досвіду, доброго і поганого. А також із ситуацій, які трапляються з їхніми батьками, і вчилися з цього. Коли дитина вчиться з власного досвіду, малоймовірно, що вона повторить ті ж помилки у майбутньому.



Розмова з дитиною / Фото Sacos Insurance Group Blog​

► Як ти гадаєш, як люди почуваються, коли…

Дітям просто фокусуватись на їхніх власних почуттях, зневажаючи почуттями інших. Проте ставити себе на місце інших – важлива річ у житті, яка допоможе побудувати міцні стосунки та уникнути конфліктів. Тому важливо навчити дитину враховувати почуття інших людей і виявляти емпатію.

Щоб розвинути співпереживання у дитини, запитайте її: "Як хтось інший почувається, коли…". Варіанти можуть бути різними: падає з велосипеда, ображають словами, штовхають.

► Якби ти міг вирости й стати знаменитим, у чому ти б хотів прославитись

Це запитання спрямовує дітей подумати про справжнє значення успіху і спадщини, яку вони б хотіли по собі залишити.

Чи успіх лише у грошах, чи є щось більше за них? За що ви хочете, щоб люди вас пам'ятали? Відповідь дитини допоможе визначити тип її характеру і виявити, хто є її моделлю для наслідування. Це дуже цінна інформація для подальшого розвитку дитини.

► Як ти сьогодні можеш комусь допомогти

У житті в цілому є багато болю у вигляді хвороб, бідності, ігнорування та емоційних страждань. Тому підтримувати один одного – надважливо.

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► Якби ти змінив світ, якби міг

Як тільки ваша дитина доросла до того, щоб усвідомлювати, що завтра – це не сьогодні й кожен день є можливістю для позитивних змін, почніть формувати в ній цю звичку – прагнути полегшення хвороби й дрібниць, які покращуватимуть не лише завтрашній день, але й світ в цілому.