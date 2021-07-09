2-річна дівчинка, яка ще не вміла добре говорити, врятувала матір: що зробила дитина
Джерело:The Mirror
В Індії жінка зомліла, коли йшла вокзалом зі своєю 2-річною донькою та 6-місячним сином. Проте крім дітей цього ніхто не помітив. Як донька змогла врятувати матір – читайте у матеріалі.
Дівчинка вирішила одразу побігти шукати поліцейських. Коли дитина їх знайшла, вона спробувала пояснити, що сталося, проте сама ще не дуже вміла говорити.
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Поліцейські вирішили піти за дівчинкою, яка привела їх до знепритомнілої матері. Тим часом поруч з жінкою повзав 6-місячний малюк.
Спочатку правоохоронці спробували самостійно привести жінку до тями, змочивши її голову прохолодною водою, а потім викликали швидку.
2-річна дівчинка / Фото The Mirror
Коли приїхали лікарі, поліцейські допомогли покласти жінку на носилки, а дітей відвезли до найближчої лікарні. Незабаром вона прийшла в себе.
Поліція вважає, що саме швидке втручання 2-річної доньки врятувало життя її матері, а також не дозволило двом братам та сестрам осиротіти.