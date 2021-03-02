Я не відпущу тебе більше, – зворушливе відео першої зустрічі 3-річної дівчинки із сестричкою

В соціальних мережах вірусним стало відео, на якому 3-річна Моллі вперше зустрічається зі своєю молодшою сестрою. Дівчинка постійно обіймала крихітку та не могла відвести від неї погляду.

За кадром було чути, що мама дівчаток пояснювала старшій донечці, як поводитися з малюком та що потрібно робити.

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Тоді Моллі промовила неймовірно зворушливу фразу: "Ти щойно вийшла з живота мами. Я не кину тебе. Я не відпущу тебе більше".

Жінка була переповнена емоціями, побачивши зв'язок двох сестер. Вона також додала, що тоді відбулося щось дуже важливе. Тим часом 3-річна дівчинка продовжувала говорити, наскільки її молодша сестричка мила.

У коментарях під відео люди ділилися історіями своїх дітей і їх реакцій на появу в будинку братика чи сестрички. Більшість коментаторів переконані, що це одна з найбільш милих речей, яку можна було б побачити.