Сльози радості та обійми: зворушлива зустріч літньої пари після довгої розлуки – відео

Працівники пансіонату для людей похилого віку зробили сюрприз для однієї зі своїх мешканок. Чоловік Мері, якого звати Гордон, нічого не розповівши, вирішив переїхати до неї. До цього пара не бачилася кілька місяців.

Момент, коли подружжя возз'єдналося, працівники "Baily House Care Home" зафіксували на відео.

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Сам ролик поширили на сторінці пансіонату для людей похилого віку у Фейсбук. "Наша мила Мері сьогодні була дуже здивована. Її коханий чоловік Гордон приїхав жити сюди в "Baily House" разом з нею, після того, як вони не бачилися кілька місяців. Це було дуже емоційне возз'єднання", – підписали допис працівники пансіонату.

Відео отримало понад 30 тисяч коментарів від людей, які стверджували, що після побаченого не могли стримати сліз.

Дивіться зворушливе відео зустрічі Мері та Гордона: