Зворушлива реакція вітчима на подарунок від доньки: що вразило чоловіка – відео

Софія Вілкокс, якій 20 років, зробила зворушливий подарунок своєму вітчиму Брайану Сандускі. Дівчина підготувала колаж із записок, які чоловік прикріплював до її двері в дитинстві.

Дівчина зберегла абсолютно всі його повідомлення, щоб одного разу продемонструвати вітчиму, як багато для неї означає його підтримка.

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Під відео з реакцією чоловіка Софія Вілкокс залишила підпис: "Під час навчання в середній школі вітчим кожен день залишав записку на моїх дверях, щоб надихати мене. З того часу минуло 6 років. Сьогодні я віддаю йому ці записи".

Чоловік не зміг стримати сліз та заплакав від такого зворушливого подарунка. "Він був переповнений емоціями. Він поняття не мав, що я зберегла усі записки. Я берегла їх, тому що вони допомагали мені відчувати любов і турботу вітчима", – додала дівчина.

Софія зізналася, що записок так було багато, що вона збилася з їх кількості. Серед них були такі фрази: "Сьогоднішнє слово – сила", "Бажаю тобі такого ж чудового дня, як ти сама", "Ти чудова. Будь такой. Живи так", "Все вийде".

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Дивіться відео: яка була реакція чоловіка на подарунок