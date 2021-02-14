Жінка 4 роки додавала до своїх фото незнайомця та стверджувала, що це її хлопець: фото

Джилл Шарп понад 4 роки додавала до своїх фото чоловіка, якого знайшла у соціальній мережі фейсбук. Крім того, вона створила фейковий його профіль у твіттер, де вела з ним переписку.

Жінка завдяки соцмережам, стежила за чоловіком – де він є та куди їздив. А тоді робила фото у цих же місцях.

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Джилл стверджувала, що ще 4 роки тому познайомилася з чоловіком, якого звали Грем Маккей. Ще й зазначала, що вони заручені та планують весілля. Проте за весь час жоден з її друзів на власні очі так і не бачив їх разом.

Підозри виправдалися після того, як вона виклала фото з поїздки у Лондон. На світлинах поблизу Вестмінстерського абатства Шарп стояла сама й плитка була сухою, а Грем позував на мокрій плитці й навколо нього було багато туристів.



Пост Джилл / Фото The Daily Record

Тоді друзі знайшли справжнього Грема Маккея, який не знав про існування Джилл Шарп. До того ж був заручений із жінкою, яку звали Маріанна.

Закохані заявили у поліцію, проте там повідомили, що не мають достатньо доказів, що стався якийсь злочин.

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Тим часом Джилл Шарп стверджувала, що усі звинувачення це неправда. Проте пізніше видалила свій та фейковий акаунт Маккея.