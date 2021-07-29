Імітує рухи тіла та робить кроки: батько створив екзоскелет для сина, який не може ходити

Жан-Луї Констанца, який є керівником дослідницького напряму компанії Wandercraft, створив екзоскелет для свого 16-річного сина Оскара. Відомо, що у підлітка вроджене неврологічне захворювання, яке блокує надсилання нервових сигналів до його ніг.

Батько пригадав, як син запитав у нього: "Тату, ти ж розробляєш роботів, то чому не створиш робота, який дозволить нам ходити?".

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Жан-Луї прислухався до хлопця й на роботі створив екзоскелет, який кріпиться до плечей, грудей, талії, колін та на ступнях. Після голосової команди "Робот, встати" пристрій дозволяє піднятися у вертикальне положення й зробити кілька кроків, імітуючи рухи тіла.

Раніше мені потрібна була допомога, аби ходити, а екзоскелет змушує мене відчувати себе незалежним,

— прокоментував Оскар.

Поки винахід компанії Wandercraft не продається приватним особам для повсякденного використання через його велику вагу і громіздкість. Проте його вже придбали десятки лікарень у Франції, Люксембурзі та США за ціною близько 176 тисяч доларів за штуку.

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За словами представників компанії, створення екзоскелетів для особистого використання – наступний етап, над яким працюють інженери.

"Ми робимо це, тому що переконані: через 10 років інвалідних візків або взагалі не буде, або їх буде дуже мало", – зазначив Жан-Луї Констанца.

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