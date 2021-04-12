Покращення надання допомоги: Зеленський підписав закон щодо закупівель "пакунків малюка"

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо покращення умов надання породіллям державної допомоги "пакунок малюка".

Підтримка сімей під час вагітності та після народження дитини є одним з першочергових завдань держави. Проте на законодавчому рівні не був закріплений орган, відповідальний за призначення та виплату такої допомоги, як "пакунок малюка".

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"Закон, що його підписав президент, вирішує це питання, закріплюючи повноваження з призначення та виплати такого виду державної допомоги за органами соціального захисту населення за місцем проживання батьків (усиновлювачів, опікуна, піклувальника) новонародженого", – зазначили на сайті Офісу Президента.

Згідно із законом, закріплюється вартість "пакунка малюка" на рівні трьох розмірів прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, встановленого законом на дату оголошення про проведення конкурентних процедур закупівель. Кінцева ціна визначається в результаті закупівельного аукціону.

Такі зміни до законодавства дадуть змогу проводити закупівлі товарів для комплектування "пакунка малюка" на відкритих прозорих аукціонах через електронну систему ProZorro з метою більш ефективного використання бюджетних коштів,

– повідомили в Офісі Президента.

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"Таким чином, підписаний президентом закон, створить більш сприятливі умови для підтримки жінок під час вагітності, після пологів і для державного захисту новонароджених", – додали в Офісі Президента

З 1 липня 2021 року батьки матимуть право вибирати між "пакунком малюка" та грошовою компенсацією. Також запроваджують можливість отримати таку допомогу в межах послуги "єМалятко".