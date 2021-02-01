Здорові звички у дитини: як їх допомагає формувати сніданок з родиною

Діти й підлітки краще формують позитивний образ свого тіла, якщо регулярно снідають з сім'єю. Відповідне дослідження провели психологи з університету Міссурі, що у США.

Джерело: Child develop

Вірджинія Ремсі Вінтер, яка була одним з організаторів дослідження, а також професоркою університету Міссурі, зазначила, що формування здорових звичок у підлітковому віці, може мати довгострокові наслідки в дорослому житті.

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Зараз діти сильно піддаються впливу соціальних мереж та попкультурі. Особливо це стосується зовнішнього вигляду і типу тіла. Саме тому здорові харчові звички, які виробляються під час сніданку, і час, проведений разом з сім'єю, може позитивно впливати на добробут.

Для таких висновків дослідники опитали понад 12 тисяч учнів більш, ніж у 300 школах. Крім того, вивчили дані, які стосуються звичок харчування, наприклад, регулярність сніданку і приймання їжі разом з родиною.



Сніданок з родиною / Фото Shine365​

Дослідники виявили, що вживання сніданку разом з батьками протягом тижня підвищує ймовірність того, що у дитини сформується позитивний образ свого тіла.

"Ми знаємо, що поведінка батьків, яка формує у дитини здорові звички, має для неї користь у довгостроковій перспективі. Результати нашого дослідження показують, що здорові харчові звички, наприклад, звичка снідати або вживати їжу разом з сім'єю – може бути пов'язана з позитивним образом тіла", – зазначила Вірджинія Ремсі Вінтер.

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Співавторами роботи стали професор університету Теннесі-Ноксвілл Обрі Джонс і професор університету Уошберн Елізабет О'Ніл.