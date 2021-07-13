Завдяки сину мама почала заробляти мільйони: яка особливість хлопчика допомогла

Кірсті Геншоу з Великої Британії виявила, що у її сина алергія на горіхи, молочні продукти та глютен. У 9 місяців хлопчик ледь не помер від анафілактичного шоку.

Кількість та вибір продуктів для алергіків на початку 2000-х була дуже обмежена. Кірсті вирішила самостійно готувати для сина закуски без глютену, молочки та горіхів.

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Серед улюблених ласощів хлопчика було домашнє морозиво на основі кокоса, адже алергія на кокосовий горіх – рідкісне явище.

У 2009 році Кірсті зрозуміла, що улюблене морозиво її сина виявилося дуже популярним серед інших людей, тому жінка вирішила запустити невелике своє виробництво гіпоалергенних заморожених десертів.

Вже у 2010 році продукт Кірсті продавали в 600 магазинах здорового харчування Великої Британії, а пізніше і в 500 великих супермаркетах.



Кірсті / Фото development kitchen

Згодом вона вирішила заснувати виробництво здорових продуктів без глютену, горіхів і молока тваринного походження для людей, які страждають від алергії. Зараз у її бренду "Kirsty’s" широкий вибір готових страв, закусок і десертів для алергіків будь-якого віку.

Кірсті каже, що поєднувати бізнес і материнство не просто, але вона нічого не хотіла б міняти. Адже діти та бажання піклуватися про їхнє благо допомагають їй долати труднощі.

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"Гроші не роблять вас щасливими, це стосується сім’ї та друзів. Мої діти приносять мені найбільшу радість у моєму житті", – додала Кірсті.