Затримка мовленнєвого розвитку у дитини: у які міфи треба перестати вірити

Якщо у віці 18 – 30 місяців запас слів дитини надзвичайно малий, то можна говорити про затримку мовленнєвого розвитку. При цьому малюки мають достатньо навичок, але не можуть висловлювати думки в усній формі. Які є міфи навколо уявлень про затримку мовленнєвого розвитку у дитини – читайте у матеріалі.

Міф 1: Хлопчики схильні до затримки мовленнєвого розвитку

Насправді хлопчики схильні вимовляти свої перші слова пізніше, ніж дівчатка. Проте цей термін становить тільки кілька місяців.

До теми Діти-білінгви: які переваги дорослішання у двомовній родині

Важливо, щоб батьки звертали увагу та вживали заходів, якщо їх дитина будь-якої статі відчуває затримку в мовленнєвому розвитку.

Міф 2: Варто лише трохи почекати

Часто можна почути: "Не хвилюйся, син мого сусіда не розмовляв до 3 років" або "Ейнштейн не розмовляв, доки йому не виповнилось 4 роки". Цей міф примушує багато сімей відкладати необхідну терапію через упевненість у тому, що діти переростуть цю проблему.

Розвиток дитини / Фото MomJunction

Згідно зі статистикою, 50% – 60% дітей, які відчували труднощі в мовленнєвому розвитку, як правило, самостійно змогли впоратися з цією проблемою, а інші 40% – 50% дітей не змогли подолати це самі.

Діти, які справляються своїми силами, можуть демонструвати сплески негативних емоцій і фрустрацію до того часу, доки не опанують мовленням. А їхні батьки часто відчувають неймовірне засмучення через те, що не можуть зрозуміти, що їхні малюки намагаються їм сказати. Чим раніше дорослі звернуться по кваліфіковану допомогу, тим краще.

Міф 3: Вивчення 2 мов призводить до затримки мовленнєвого розвитку

Діти, які живуть у двомовній сім'ї, проходять через ті ж етапи розвитку, що й дитина, яка вивчає одну мову. Як правило, вони досягають того ж рівня володіння кожною мовою водночас, що й діти, які вивчають одну мову.

Діти у двомовних сім'ях / Фото The Accidental Wallflower

Діти, які вивчають дві мови, можуть мати менший словниковий запас кожної з мов, проте загальний обсяг словникового запасу двох мов разом узятих повинен бути таким же, як і в дітей, які вивчають тільки одну мову.

Важливо Які вчинки батьків травмують психіку дитини: помилкові дії у вихованні

Міф 4: Старші брати чи сестри говорять за молодших дітей, що перешкоджає розвитку мовлення

Згідно з дослідженнями, мовлення первістка й наступних дітей розвивається аналогічно. Таким чином, якщо старші переривають або говорять за молодших, це не має негативного впливу на розвиток мовлення найменших членів родини.