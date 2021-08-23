Закохані зробили весілля на кладовищі: що вплинуло на їх рішення

В Австралії наречений з нареченої вирішили відсвяткувати власне весілля на цвинтарі. Чому закохані обрали таке місце – читайте у матеріалі.

Відомо, що на цвинтарі, який обрали молодята, похований брат нареченої Маделейн – Том. Хлопець помер ще у 2013 році.

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Дівчина запевнила, що без його "присутності" весілля б здавалася порожнім. А так нареченій здавалося, мов вона запросила Тома на важливу для неї подію.

"У нас було просте сільське святкування, яке випромінювало душевні емоції, радість і любов. Після прибуття всім нашим гостям пропонували шампанське. А також попросили утворити "шлях честі", по якому ми пройшли до могили Тома", – пригадала Маделейн.

Дивіться фото з весілля Маделейн та Корі:

Гості разом з нареченим Корі слухали важливі для Тома пісні, клали йому квіти, разом їли його улюблені страви, а потім випустили в небо десятки білих повітряних кульок. Згідно із задумом, вони символізували звільнення від скорботи та початок нового життя.

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"Наше весілля було особливим, тому що проходила на цвинтарі. Проте все пройшло чудово й святкування не було похмурим. Церемонія була дуже радісною, і, схоже, гості теж залишилися задоволені. Вони говорили, що наше весілля – найкраща з тих, що вони відвідували", – розповіла Маделейн.