Закохані пари зможуть одружитися в космосі: як виглядатиме капсула для церемонії – відео

Американська фірма Space Perspective вже до 2024 року планує запропонувати закоханим парам одружитися в спеціальній капсулі на висоті 30 кілометрів над землею.

У стратосферу підніметься величезна куля розміром з футбольне поле, де можна буде провести весілля. Вартість такого польоту сягатиме 125 тисяч доларів, а сама подорож триватиме близько 6 годин.

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Під час польоту пасажири зможуть милуватися 360-градусним оглядом Землі. Крім цього, в капсулі буде ванна кімната, бар та Wi-Fi.

Швидкість апарату буде невелика – приблизно 12 миль в годину, тобто 5 метрів в секунду. Розробники пояснюють це тим, що так буде комфортніше пасажиру й він зможе більше розслабитися.

Space Perspective вже повністю розпродала квитки на 2024 рік, тому найближчі можливі дати тільки на 2025 рік. Клієнти придбали капсули для групових заходів, а деякі будуть влаштовувати там свої весілля.

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Дивіться відео: як виглядає капсула