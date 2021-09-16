Загадки для дітей: топ-100 загадок для різного віку

Цікаві загадки в усі часи захоплювали дітей і сприяли розвитку логічного мислення. Особливе значення надається загадкам із секретом, адже над ними доводиться довше думати. Відповідь не можна згадати або прорахувати в таких завданнях. Ці загадки мають просте запитання і нестандартну відповідь. Зазвичай, такі питання з гумором. Вони розвивають нестандартне мислення та кмітливість.

Щоб знайти правильну відповідь, діти залучають обидві півкулі: мислять аналітично і творчо одночасно. Ми зібрали для вас 100 цікавих загадок, за допомогою яких ви проведете час із дітьми не тільки з користю, але й весело.

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Загадки для найменших

Загадки з відповідями для малюків до 3-х років навчать їх думати. Вони повинні бути зрозумілими та простими, щоб дитині під силу було відповісти. Інакше вона просто втратить інтерес до загадок. Обов'язково загадки повинні бути з тих галузей знань, які малюк засвоїв (наприклад, навколишні предмети, тварини, меблі). Ось невелика добірка таких загадок:

Завжди знаходиться у роті, а проковтнути не можна. (Язик) Цвіте на обличчі та зростає від радості. (Посмішка) П'ять синів у 2-х матерів, а ім'я одне всім. (Пальці) Без нього не сказати нічого. (Язик) Це не саджають і не сіють – воно виростає самостійно. (Волосся) Один одного наздоганяє, але обігнати не може. (Ноги) Що найпотрібніше за обідом? (Рот) Коли торкаються один одного, то виходять оплески. (Долоня) Щоб крутитися веселіше, натискай її швидше. (Дзиґа) Якщо тягнеш за мотузку, спритно їде на колесах. (Машинка) Перша твоя іграшка називається ... (Брязкальце) Губки рожеві, очі блакитні, а кучері золоті. (Лялька) Найнадійніший, турботливий і сильний. (Тато) Завжди прийде на допомогу, найрідніша і найніжніша. (Мама)

Загадки для дітей 3 – 5 років

Що з підлоги не піднімеш за хвіст? (Клубок ниток) Хто в мишоловці отримає безкоштовний сир? (Друга миша) Чотири вушка, два черевця. (Подушка) Під одним капелюхом чотири братики. (Стіл) Восени холодної в лісі бродить похмурий і голодний. (Вовк) Хто возить на собі свій будинок? (Равлик або черепаха) У дворі жовті кульбабки клюють зернятка. (Курчата) За свічкою бігають білі овечки. (Верба) Її не лякають, а вона тремтить. (Осика) Хто приходить без кисті та без фарб перефарбовувати листя на деревах? (Осінь) Хто відчиняє ворота без ніг і рук? (Вітер) Маючи повний рот зубів, поїсти не бере. (Гребінець) У кутку стою в ясний день, гуляти ходжу в непогожий день. (Парасолька) Ходить, ходить, але з місця не сходить. (Годинник) Солоні в банці, а зелені на грядці. (Огірки) Зайчик вийшов погуляти, а лап у зайця рівно... (Чотири, а не п'ять) Подивися на пташку ти, ніг у пташки рівно ... (Дві, а не три) У Оксанки та Іринки триколісні є ... (велосипеди, а не санки) Темна і чорна вона на півдні, а білою буває на півночі. (Ніч) Чорній кішці пробратися в будинок найкраще ... (Коли двері відкриті, а не вночі) Під яким кущем сидить заєць під час дощу? (Під мокрим)

Загадки для дітей 6 – 8 років

Виглядає як жираф, а розміром менший. (Дитинча жирафа) Якого немає в річці каміння? (Сухого) Як тигра в клітинку зловити? (Всі тигри смугасті, в клітинку їх не буває) Чому синичка може з'їсти жменьку зерна, а коня не може? (Коня вона не з'їсть, бо їй стільки не треба) Хто змушує весь час зайця почекати? (Вовк із "Ну, постривай!") Що не можна з'їсти, але можна приготувати? (Домашнє завдання) У кімнаті вимкнене світло, як в ній відшукати чорну кішку? (Включити світло) Якого кольору стане зелене рятувальне коло, якщо його кинути в Чорне море? (Мокрим) Термометр показує + 20 градусів. А два таких термометри скільки покажуть? (+20 градусів) Мене звуть Сергій. Моя сестра має одного тільки брата. Як звуть брата моєї сестри? (Сергій) У парку 9 лавок. П'ять пофарбували. Скільки стало в парку лавок? (9) Розмішувати чай краще якою рукою? (Розмішувати краще ложечкою) У кожної з трьох сестер було по братові. Скільки всього було братів? (Один) Ви випередили ковзаняра, який був на другій позиції. На якому місці тепер ви? (Обігнавши ковзаняра, ви зайняли його місце, тобто – друге) Яке колесо не буде крутитися під час лівого розвороту? (Запасне колесо) На що найбільше буде схожа половина мандарину? (На другу половину мандарину) Якщо о першій годині ночі йде сніг, чи можна очікувати через 24 години сонячної погоди? (Ні, тому що через 24 години буде знову ніч) По чому літають птахи? (По повітрю) Йшла бабуся у місто, зустрілися їй два дідуся, у кожного з яких було по одному мішку. В кожному мішку було по цуценяті. Скільки всього йшло в місто? (Тільки бабця, бо дідусі йшли їй назустріч, тобто з міста) На новій вішалці висять тільки куртки, на старій – головні убори. На який вішалці висять кросівки? (Ні на який) Наталя – внучка Світлани. Світлана – сусідка Ані. Ким доводиться Світлана Наталі? (Бабусею) Що знаходиться у зайця ззаду, а у чаплі попереду? (Літера "Ц") На яке питання ніколи ніхто не відповість "так"? (Ти спиш?) У 10-поверховому будинку є ліфт. Всього на першому поверсі живе 3 людини. Від поверху до поверху кількість мешканців збільшується втричі. Яку кнопку в ліфті натискають найчастіше? (1) У Юліної мами 5 дочок: Маша, Катя, Ніна, Аня. Як звуть п'яту дочку? (Юля) Що не тоне у воді та не горить у вогні? (Лід) Що важче – 1 кг заліза або 1 кг вати? (Вони однакові за вагою) Який із місяців коротший за інші? (Лютий) Летіла зграя качок: три в ряд, дві попереду, одна посередині, дві позаду. Скільки всього качок летіло? (Три) Хто зможе втримати слона? (Шахіст) З якого крану не можна налити воду? (З будівельного) Якщо три кішки ловлять трьох мишей за 3 хвилини, то за скільки хвилин одна кішка зловить мишу? (3 хвилини) Собака прив'язана до п'ятиметрової мотузки, а пробігла 100 метрів. Як їй це вдалося? (Мотузка ні до чого не була прив'язана) На дереві сидить 5 птахів. Мисливець підстрелив одну з них. Скільки на дереві залишилося птахів? (Жодної, бо інші просто полетіли)

Загадки для дітей 9 – 10 років

У двох трактористів був брат Гена, але у Гени немає братів. Як це можливо? (Трактористи були жінками) Коли ми говоримо "10", а дивимося на цифру "2"? (Тоді, коли дивимося на стрілки годинника) Коли доба коротша: влітку або взимку? (Однаково) Троє коней пробігло 10 кілометрів. А скільки кілометрів пробіг один кінь? (10 кілометрів) Скільки тварин було в ковчегу Мойсея? (Жодного, бо ковчег був у Ноя) До річки підішло двоє людей. На березі знаходиться човен, який витримає тільки одного. Однак обидві людини змогли дістатися на протилежний берег. Як вони переправилися? (Вони знаходилися на різних берегах) Вареним викидають, а сирим не їдять. Що це таке? (Лавровий лист) В якому випадку руки можуть бути трьома займенниками? (Коли їх ви-ми-ти) Пітер народився 22 лютого. До 25 років свій день народження він відзначав взимку, а потім – влітку. Як це можливо? (Він переїхав жити в південну півкулю) Чи можливо поставити мотузку вертикально? (Так, якщо її намочити та заморозити) Коли годинник б'є 14 разів, що це за час? (Потрібно ремонтувати годинник, бо максимально він може бити 12 разів) Чому взимку птахи летять на південь? (Вони не можуть піти туди пішки) У 32 воїнів один командир (Зуби та язик) Чому лягає корова? (Тому, що сідати не вміє) Від чого плаває гусак? (Від берега) Хто говорить на всіх мовах? (Ехо) Де знаходяться ліси без дерев, океани без води, міста без будинків (На карті) На голе тіло, яку прикрасу не одягнеш? (Брошка) У ведмедя – жодної, у людини – одна, а у сороки – 2. (Літера "О") Хто сидячи ходить? (Шахіст) Що у слона довше за хобот? (Соплі) Що буде з жовтою хусткою, якщо її покласти на 10 хвилин у воду? (Вона намокне) Якщо викупати гнідого коня, яким він стане? (Мокрим) Край світу де знаходиться? (Там, де тінь починається) Чому гавкає собака? (Тому, що говорити не вміє) Що знаходиться між вікном і дверима? (Літера "І") Скільки хвилин вариться круте яйце – три, сім або десять? (Ніскільки, бо воно вже зварене) Під яким кущем під час дощу ховається заєць? (Під мокрим) Летіло 5 страусів. Одного вбив мисливець. Скільки страусів продовжувало летіти? (Жодного, бо страуси не вміють літати) По чому людина ходить? (По землі)

Перед вами лише невелика добірка загадок для дітей різного віку. Це цікавий спосіб не тільки весело провести час, а й навчити дитину логічно мислити.