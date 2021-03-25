Вона все ще хоче додому, – чоловік 10 років шукає дружину, яка зникла під час страшного цунамі

У 2011 році співробітниця банку Юко Такамацу опинилася серед зниклих безвісти. Причиною стало потужне цунамі, яке тоді повністю знищило японське селище Онаґава. Проте чоловік Юко не втрачає надії й досі веде пошуки, аби знайти її рештки.

Після стихійного лиха, яке пронеслося селищем Онаґава, Ясуо Такамацу розпочав пошуки своєї дружини Юко із суші: на березі, де вона зникла, уздовж пляжів Онаґави, в лісах і горах.

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Проте у 2013 році чоловік вирішив вийти в море. Щоб здійснювати пошуки решток дружини без сторонньої допомоги, Ясуо навіть навчився дайвінгу.



Ясуо Такамацу / Фото BBC

Починаючи з 2014 року чоловік щотижня занурюється в океан. "Я завжди думав, що вона може бути десь поруч", – додав Ясуо Такамацу. За багато років пошуків чоловік знайшов безліч артефактів катастрофи, проте нічого з речей його дружини. Він запевнив, що буде шукати Юко, поки його тіло рухається.

В останньому текстовому повідомленні вона мені написала: "Ти в порядку? Я хочу додому". Я впевнений, що вона все ще хоче повернутися додому,

– повідомив Ясуо Такамацу.

Крім занурень, раз на місяць Такамацу приєднується до ініціативи місцевої влади, яка шукає рештки і речі зниклих. "Шрами міста значною мірою зажили, але зцілення сердець людей потребує часу", – додав Ясуо Такамацу.

Що відомо про трагедію

У Японії 11 березня 2011 року на глибині 24 кілометри стався землетрус магнітудою 8,9 балів. У наслідок цього на узбережжя головного японського острова Хонсю налетіло цунамі заввишки близько 10 метрів.

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Цунамі, що налетіло на узбережжі острова Хонсю, змивало все на своєму шляху. Хвиля знесла ділянку швидкісної естакади, на якій у цей час знаходилися десятки людей і автомобілів. У префектурі Фукусіма зруйнувало дамбу. Величезний потік води змив житлові будинки й повністю затопив злітно-посадкову смугу в аеропорті міста Сендай.

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Крім цього, на узбережжі зникли два пасажирські потяги, яких так і не дочекалися на місці прибуття. Судно з сотнею пасажирів на борту віднесло в океан, а ще багато викинуло на берег. У багатьох місцях виникли пожежі. Горіли промислові підприємства та житлові будинки.