Яку поведінку дитини не можна ігнорувати: 5 проблем, які шкодять майбутньому малюка

Батькам варто бути уважними до своїх дітей. Деякі речі здаються не такими важливими, проте коли малюк "входить" у дорослий світ, усі проблеми поведінки дитинства "випливають" на поверхню.

Копіює погані звички дорослих

Батькам не можна жартувати з того, що дитина вдає, ніби курить цигарки, п’є алкоголь чи вживає нецензурні слова.

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Дорослим не варто курити у присутності дитини та зробити все можливе, аби син чи донька не зустрічалися з лайливими людьми. Розкажіть малюкові, що існують погані та добрі слова, необхідно стежити за своїм мовленням, кожне слово спричиняє певні наслідки.

Постійно перебиває дорослих

Якщо не звертати на це уваги, з такою дитиною не можна буде нікуди вийти. Вона не дасть змоги вам ні з ким поговорити, до того ж у неї виробиться така звичка. Малюк не зможе навчитися слухати думку співрозмовника, за що недолюблюватимуть у школі та на роботі.

Погана поведінка дитини / Фото Kingdom Of Baby

Варто пояснити, що це некрасиво та навчити, як правильно висловлюватися. Покажіть на прикладах, коли взагалі недоречно щось говорити та краще тримати думки при собі.

Проявляє неповагу до дорослих і ображає слабших

Син ударив виховательку або маленьку дівчинку, дочка недобрим словом назвала дідуся. Спочатку батькам здається, що це безневинна ситуація, ніби так дитина показує сильні сторони свого характеру чи переросте. Такі дії малюк сприйматиме, як нормальне явище, та поступово звикатиме.

У підлітковому віці перевчити вже буде практично неможливо. Людина, яка не вміє поважати інших й ображає слабих, ніколи не стане щасливою. Буде зазвичай похмурою, непривітною, приховуватиме агресію, ніяк не зможе гармонійно жити із собою та близькими.

Виховання / Фото Kiddocare

Говорить неправду

У будь-якій формі на це потрібно відразу реагувати. Малюк може вигадувати та спотворювати інформацію про те, що відбувалося в дитячому садочку, на прогулянці з друзями, або брехати про якийсь факт.

Не можна жартувати з цього та не помічати, але психологи радять обов’язково вжити заходи. Спочатку відверто та детально поговоріть про все, можливо, дитина вигадує щось, бо хоче приховати гірку правду. А можливо, ви просто замало приділяєте часу своєму малюкові.

Поводиться незвичайно

Якщо ви помітили, що син чи донька погано сплять уночі, забагато посміхаються, або навпаки ходять похмурими та часто плачуть не можна сподіватися, що все мине – це поганий настрій чи перехідний період.

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Зміни психологічного характеру можуть свідчити про будь-що — від проблем адаптації з вихователями та друзями у дитячому садочку до вживання якихось заборонених речовин у підлітковому періоді. Тому проявіть батьківське піклування, можливо, синові чи доньці потрібна допомога спеціалістів.