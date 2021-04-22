• Надто часто хвалити

Похвала – чудовий інструмент для комунікації з дитиною. Проте іноді батьки настільки заграються, що не помічають, як їх малюк відмовляється щось робити без заохочень.

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• Розпещувати

Якщо не хочете виростити споживача та егоїста – дозуйте свою любов і щедрість. Розпещені діти – найгірший результат виховання батьків й проблеми для дитини у майбутньому.

Розпещувати / Фото ParentCircle

• Надто завантажувати

Гуртки, секції, заняття – це добре. Проте все повинно бути в міру. Завантажуючи дитини, ви позбавляєте її дитинства та ризикуєте зіткнутися з вигоранням, агресією та навіть проблемами зі здоров'ям.

• Ігнорувати "незручні" теми

Багато батьків бояться говорити на деякі незручні теми, наприклад, про секс. Проте з дітьми важливо говорити на будь-які теми – це природно й цілком нормально.

• Критикувати

Постійно критикуючи дитину, батьки позбавляють її мотивації. Як результат, можна виховати невпевнену в собі та нещасну людину. Варто дозувати вимогливість.

• Соромити та маніпулювати

Соромити, ігнорувати, ставити умови – абсолютне "ні". Ніколи не використовуйте маніпуляцію, наприклад, "Я не буду тебе любити, якщо ти не...", адже ризикуєте травмувати психіку дитини назавжди.

• Дозволяти все

Наприклад, дозволяти дивитися телевізор або грати в ігри безперестанку. Пам'ятайте про ту шкоду, яку завдає дитині вседозволеність. Адже в дорослому житті це може обернутися великими проблемами.

• Позбавляти вільного часу

Виховання дитини – це нескінченний пошук "золотої середини". Багато батьків вважають, що потрібно завантажити дитину різноманітними справами та не давати їй нудьгувати. Проте насправді вона повинна формувати креативне мислення та вчитися самостійно справлятися з нудьгою.

Позбавляння вільного часу / Фото Noldus

• Розв'язувати всі проблеми замість дитини

Бажання батьків захистити дитину від усіх проблем в майбутньому обернеться для них самих серйозною проблемою. Існує ризик виховати людину, яка не відповідає за свої вчинки та переконана, що батьки все зроблять замість неї.

• Ігнорувати спілкування

Батьки повинні цікавитися внутрішнім світом дитини, питати, як минув день, що його турбує. Спілкування – запорука успіху дитини в майбутньому.

• Не читати книг

Читання книг вголос формує у дитини уяву, креативне мислення, вміння слухати та навіть допомагає бути більш посидючим.

• Перегодовувати

Батьки часто годують дитину "через не хочу", що погано. Насправді організм дитини сам подає сигнали голоду і насичення. Перегодовуючи малюка, провокуєте розвиток у нього психосоматичних проблем і формуєте відразу до їжі.

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• Бити

Карати дитину фізичні – абсолютне табу для батьків. Діти, яких б'ють батьки, виростають агресивними, наляканими, нещасливими та невпевненими в собі.