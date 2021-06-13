З якого віку дитину можна залишати саму вдома: практичні рекомендації

У всіх батьків виникають сумніви, коли можна залишити дитину саму вдома. Адже у мами й тата є сумніви щодо того, чи готовий малюк. Як це визначити – читайте у матеріалі.

Вважається, що дітей до 7 років не можна залишати вдома без дорослих. Проте вирішуючи це, батькам потрібно керуватися здоровим глуздом.

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Сучасним мамам краще не брати приклад з попередніх поколінь. Тоді батьки залишали дітей одних з раннього віку, адже не мали іншого виходу.

Такі дії мали вплив на психіку багатьох дітей, які в дорослому віці підсвідомо бояться залишатися одні. Крім того, їм важко перебувати в тиші, вони обов'язково вмикають музику або телевізор, щоб створити навколо себе ілюзію присутності.

Що потрібно пам'ятати батькам перед тим, як залишати дитину саму:

• В жодному випадку не можна залишати дитину одну примусово, без її згоди, або якщо вона плаче і просить не йти.

• Обов'язково розкажіть малюкові про причини своєї відсутності в певний проміжок часу та вкажіть, коли повернетеся.

• Поговоріть з дитиною про правила безпеки. Переконайтеся, що вона не відкриє двері нікому чужому, поки батьків не буде вдома.

Також малюк повинен знати, яку техніку та речі йому краще не чіпати.



Розмова з дитиною / Фото Getty Images

• Не варто перевіряти дитину й дзвонити у двері, прикидаючись незнайомцем. Якщо не довіряєте – не залишайте її саму вдома.

• Якщо розумієте, що дитина вже морально готова, не квапте події. Для початку дайте їй можливість відрепетирувати самостійність у присутності батьків. Наприклад, побудьте в іншій кімнаті й залиште дитину на пів годинки саму. Такі невеликі тренування морально підготують дитину до того, що іноді доведеться залишатися вдома одному.

• Обов'язково навчіть дитину користуватися телефоном і набирати батьків в разі необхідності.

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Об'єктивно оцініть моральну готовність дитини до вашого відходу. Проаналізуйте, чи легко вона відпускає батьків у магазин на 10 хвилин. А також, яка перша реакція малюка на новину про те, що йому потрібно побути на самоті. Відповіді на ці питання допоможуть зрозуміти, чи можна залишати дитину вдома одну чи краще ще почекати.