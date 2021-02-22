Які стереотипи та уявлення руйнують стосунки: 6 тверджень

Стосунки не можуть будуватися за певним уявним планом чи макетом. Варто припинити вірити в стереотипи й почати жити в задоволення.

► Партнер повинен любити так, як тобі хочеться

Усе буде навпаки, адже партнер буде любити так, як уміє. Одночасно з цим кожному доведеться підлаштовуватися, тобто шукати компроміси, приділяти увагу коханій людині та намагатися закривати його як матеріальні, так і духовні потреби. Проте любов – це не шкала або конкретний предмет, тому у кожної людини вона своя.

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► Погані стосунки краще, ніж їх відсутності

На жаль, у багатьох на підсвідомому рівні й дуже глибоко вкоренилася думка про те, що хай партнер буде будь-який, ніж ніякий. Проте це неправильний підхід, який свідчить про неповагу до себе і навіть невпевненості у собі.



Неправильний підхід у стосунках / Фото AskMen​

► Відмовляти в побаченнях неввічливо

Краще відразу чесно сказати: "Пробач, ти мені не подобаєшся". Це вчинок дорослої й сформованої особистості, яка поважає свій вибір і готова його відкрито визнавати. А ось йти на побачення, тому що страшно відмовити, – навпаки.

► У стосунках все повинно бути спільним

Безумовно, закоханим буквально доведеться ділити територію. Проте це не означає, що у вас все повинно бути спільним. Іноді партнери мають різні шафи або сплять в різних кімнатах, якщо їм так зручно. Те ж стосується хобі чи інтересів. Головне – підтримувати одне одного і цікавитися захопленнями.

► Потрібно змінюватися задля коханої людини

Тільки у тому випадку, якщо це бажання дійсно власне. Будь-які зміни повинні бути зваженими та бажаними тобою, а не мамою, партнером чи будь-ким іншим.



Зміни / Фото Byrdie

► Стосунки будуються на компромісі

З одного боку, це правда, адже іноді доводиться жертвувати своєю позицією задля коханої людини. І це нормально, якщо відчуваєш, що є готовність до такого кроку.

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З іншого, коли люди постійно бачать все по-різному, на компромісах вони далеко не поїдуть. Отже, такі відносини навряд чи зможуть довго тривати. Чи варто тоді затягувати?