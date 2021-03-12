Помилкові твердження про стосунки: 4 помилки, які роблять закохані

Існує категорія банальних помилок, які легко можуть зруйнувати навіть найміцніші стосунки. Чого краще уникати – читайте у матеріалі.

З недоліками партнера можна жити

Звичайно можна. Проте, якщо вони не просто дратують, а доводять до сказу, псують настрій і навіть відбивають бажання бути з партнером, який сенс їх терпіти?

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Потрібно або відверто розповісти половинці, що тобі не подобається, і попросити виправити ситуацію, або без роздумів ставити крапку у стосунках.



Спільний побут / Фото Ochsner Blog

Партнер повинен відчувати

На жаль, так буває далеко не завжди. Проте це ніяк не означає, що люди не люблять одне одного. Наприклад, у дівчини не сильно розвинена інтуїція, а хлопець не завжди помічає якісь зміни. Проте так люди теж можуть щасливо прожити десятки років.

В такому питанні все дуже індивідуально. Але якщо є відчуття неготовності до стосунків з людиною, яка не розуміє натяків, краще їх і не розвивати.



Партнер повинен відчувати / Фото Encino Center for Sleep​

Проблеми в стосунках потрібно вирішувати в міру їх надходження

Проблеми потрібно вирішувати тоді, коли відчуваєш, що щось йде не так, а не коли вже все втрачено. Умовно кажучи, чим раніше почнете розбиратися в ситуації, тим більше шансів розв'язати проблеми.

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Брехня буває корисною

Хіба якщо мова про подарунок, який був куплений для партнера на день народження. У всіх інших випадках брехня призводить до недомовок, нерозуміння і розбіжностей. Особливо, якщо партнери брешуть про свої погляди на певні ситуації або взагалі про плани на життя.