• Можете знайти компроміс

Психотерапевт Кейт Мойл вважає, що завжди буде боротьба між індивідуальними потребами партнерів. Саме тому не потрібно чекати на те, що двоє закоханих ідентично зійдуться в усіх моментах. Ключ до будь-яких успішних стосунків – це компроміс.

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• Морально відчуваєте себе добре

Хороший партнер хоче, щоб ви не страждали, а були щасливі та не сумнівалися в собі. Він може заспокоїти, зробити комплімент, розказати наскільки ви чудові та зміцнити віру в себе.

• Вмієте слухати одне одного

Уважно слухаєте все, що каже партнер, незалежно від того, наскільки нудним це може здатися. Здатність чути одне одного і дати іншому можливість відчути себе почутим, показує цій людині, що вона гідна вашого часу та уваги. Навіть якщо тема обговорення вам не дуже цікава.



Вмієте слухати одне одного / Фото Envato Elements

• Схожі цінності

Не обов'язково мати ті ж інтереси, що й у потенційного партнера. Проте якщо хочете тривалих відносин, варто переконатися, що маєте подібні життєві цілі та основні цінності.

Партнери мають бути "на одній хвилі", тому потрібно обговорити пріоритетні моменти. Якщо це важливо для вас, це повинно мати вагу і для вашого партнера.

• Здорові дискусії, коли не згодні одне з одним

Дискусії можуть бути невіддільною частиною тривалості відносин. За словами Кейт Мойл, з правильною людиною ви повинні мати можливість висловлювати протилежні або різні погляди, не викликаючи цим розриву відносин.

Партнери повинні навчитися зважати на точки зору одне одного, навіть якщо вони не збігаються.

• Не боїтеся говорити про свої думки

З правильною людиною ви повинні відчувати себе вільно і проявляти всі сторони своєї особистості.

У парі люди мають не боятися осуду та ділитися одне з одним своїми думками. Добре, коли партнер може вислухати та допомогти, коли виникне проблема.

• Уважні одне до одного

Немає нічого гіршого, ніж розмовляти з кимось і помічати, що він в цей момент переглядає соціальні мережі. Партнер повинен бути повністю присутнім під час діалогу, адже це важлива частина спілкування. Вона демонструє вашу цінність для цієї людини.

Уважні у стосунках / Фото Healthline

• Партнер подобається друзям і сім'ї

Якщо ваші близькі легко ладнають з людиною, з якою ви зустрічаєтеся, це зазвичай хороший знак. Хоча для них нормально спочатку захищати та підозріло ставитися до людей, з якими ви починаєте зустрічатися.

• Робите приємні дрібниці

Жест не обов'язково повинен бути грандіозним, щоб бути романтичним. Насправді іноді найбільше значення мають маленькі та тонкі жести.

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За словами Кейт Мойл, це може бути чашка чаю в ліжку вранці, приготування вечері, коли він знає, що у вас був довгий день, або ніжне повідомлення. Це хороший знак, що партнер про вас піклується.