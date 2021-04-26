Як зрозуміти, що можна починати нові стосунки: психолог розповіла про головні ознаки

Психолог Олена Єрмоленко пояснила, як визначити, чи готова людина до нових відносин. Як їх починати та на що звертати увагу – читайте в матеріалі.

Для того, щоб зрозуміти, чи готова людина до нових стосунків, психолог Олена Єрмоленко запропонувала чек-лист. Якщо більшість пунктів збіглися, це означає, що готова.

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Минулі стосунки не викликають гніву, ненависті, сліз. Зустрічі з колишнім партнером не викликають страху, а згадки про нього тільки з легким смутком або вдячністю за світлі моменти.

Немає страху самотності, а життя наповнене тим, що цікавить.

Життя не зациклене на одній людині. День не минає за моніторенням чужих соціальних мереж. Замість цього є своє коло друзів, хобі, розваги.

Немає заздрощів чужим стосункам.

Є відчуття надлишку тепла, ніжності, пристрасті, яким хочеться поділитися. Коли хочеться любові не з дефіциту, а від надлишку.

Хочеться ходити на побачення, знайомитися з новими людьми, розповідати про себе і своє життя, зачаровувати та закохуватися.

Є вміння говорити "ні" та чітке розуміння, що подобається. Крім цього, присутні особисті кордони — досить чіткі, щоб не дозволяти сідати собі на голову, маніпулювати або використовувати. Але водночас — гнучкі, адже у відносинах зустрічаються дві абсолютно незнайомі, різні особи та важливо вміти робити кроки назустріч одне одному.

Як почати нові стосунки

За словами Олена Єрмоленко, перше правило — завершити старі відносини, щоб не тягнути за собою образи та уявлення про колишнього партнера. Для цього усе потрібно "почати з чистого аркуша". Не забуваючи при цьому, що людині потрібен час, щоб залікувати душевні рани та зробити висновки з набутого досвіду.

Друге — з новим партнером зближуватися поступово, пізнавати одне одного, щоб зрозуміти що це за людина, наскільки з нею комфортно, надійно і безпечно, чи збігаються цінності та погляди на майбутнє.



Побачення / Фото eHarmony​

Важливо розуміти, наскільки підходите один одному за 3 рівнями: душа, тіло, розум. Дуже часто пристрасть засліплює очі, а серце вибирає не тих. Звертай увагу не тільки на слова, а ще й на вчинки. Важливо, щоб слова не розходилися з діями.

Багатьом важко пережити розрив з попереднім партнером. Тому люди часто вибирають найпростіший спосіб — залікувати душевні рани та врятуватися від самотності в нових відносинах. Проте чи буде це чесним щодо нового партнера?

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"Буває, ми з головою пірнаємо в бурхливий роман, щоб "напитися" з п'янкої чаші пристрасті та забути колишнього. А в підсумку наступаємо на ті ж граблі: знову чоловік заподіяв біль, зник без пояснень, коли завоював тебе. Знайоме? І багато дівчат при цьому звинувачують себе, починають копатися в собі, знаходити та виправляти недоліки. Настає страх самотності, відчуття непотрібності, катастрофічно падає самооцінка", – розповіла психолог Олена Єрмоленко.

Вона додала, що потрібно спочатку вилікувати душевні рани, працювати над самооцінкою, гідністю, аналізувати та завершувати минулі стосунки.