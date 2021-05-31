Розкриття зради через хештеги: як жінка завдяки інстаграму дізналася про коханку чоловіка

Користувачка сайту Reddit розповіла, що 20 років вважала свій шлюб ідеальним, поки не зайшла в інстаграм. Один з хештегів у соціальній мережі розкрив зраду чоловіка.

Авторка з ніком Giothe0230 розповіла, що вона в шлюбі зі своїм чоловіком була понад 20 років. Жінка вважала, що їй дуже пощастило, адже вони жили "душа в душу" та виховували доньку-підлітка.

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Обман розкрився завдяки соціальній мережі Інстаграм. Авторка зазначила, що була підписана на хештег, який присвячений автомобілям. Коли жінка вкотре вирішила переглянути, які нові публікації з цим написом з'явилися, натрапила на фото, що привернуло її увагу. На кадрі було не авто мрії, а її чоловік.

На фото була невідома мені жінка в бікіні. Незнайомка обіймалася з моїм чоловіком на доріжці біля її дому,

– пригадала авторка.

Спочатку жінка скептично поставилася до кадру й подумала, що помилилася. Проте коли перейшла на обліковий запис незнайомки, побачила ще більше фото свого чоловіка.

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Жінка переконалася, що його бізнес-відрядження були прикриттям для роману. Незабаром чоловік й сам в цьому зізнався. Обман міг би тривати й далі, якби не бажання коханки хвалитися своїм підписникам новими фото з чоловіком.