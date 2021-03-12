Як заспокоїти малюка, який плаче: дієві та практичні методи

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Часто батьки лякаються й не знають, що робити, коли їх малюк починає капризувати та плакати. Аби батьки не панікувала, варто знати декілька порад, які допоможуть заспокоїти дитину.
Сповиваючи малюка, який плаче, це щось схоже на повернення до утроби матері. Звісно, при сповиванні слід наспівувати якусь приємну мелодію.
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Якщо малюк все ніяк не може заспокоїться, мамі варто лягти поруч і притиснути дитину до грудей або до живота. Відчуття теплого тіла мами миттю заспокоїть дитину.
Батьки й діти / Фото FirstCry Parenting
Як правило ми заколисуємо дитину обличчям догори, проте такий метод не завжди дієвий. Мамі можна спробувати тримати малюка обличчям вниз, рукою підтримуючи його під животиком, а його голову поклади на своє передпліччя. Тиск на живіт дитини допоможе малюку позбутися від газів.
Чарівна заспокійлива сила маминого дотику може заспокоїти малюка. Крім того, більшість дітей люблять тілесний контакт. Якщо у малюка газики, то просто помасажуйте йому животик за годинниковою стрілкою або виконай його ніжками вправу "велосипед", щоб зняти тиск.
Масаж малюкові / Фото Malaak
"Білий шум" — рівний шум без перепадів частоти й гучності. Такі звуки зможуть допомогти твоїй дитині відчути, що він повернувся в утробу матері, де було багато фонового шуму. Щоб відтворити ці звуки, можна увімкнути вентилятор або поставити колиску поряд з посудомийною машиною.
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Перебуваючи в утробі матері, дитина звикла до великої кількості руху, тому, щоб заспокоїти малюка, можна взяти його на руки й пройтися. Від такого дитина цілком може заснути. Також можна посадити малюка в його гойдалку або покласти в заспокійливе крісло.