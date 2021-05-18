Як виховувати слухняну дитину, не обмежуючи її свободу: 6 порад щодо виховання

У вихованні дітей, як і у всьому, важливий баланс. Мати авторитет не означає бути авторитарним і владним. Як поєднати послух дитини та свободу – читайте у матеріалі.
• Свої прохання діліть на частини
Дуже розпливчасто звучить вимога до дитини "Прибери в кімнаті". Крім цього, вона може здатися їй "надто складною". Краще почати з пропозиції: "Підніми книги з підлоги", а потім попросіть зробити ще щось.
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• Говоріть більше "ти", а не "я"
"Як з тобою важко", "Ти егоїст" – ці критичні зауваження не допоможуть батькам переконати дитину, налагодити комунікацію. Спочатку малюк образиться, а потім перестане звертати на них увагу.
Кращим рішенням буде почати з себе: "Мені з тобою важко". Ці слова звучать з більшою повагою, дитина зможе їх почути та спробувати в собі щось змінити.
Виховання дітей / Фото Talking Parents
• Більше позитиву
Говорити: "Я хочу, щоб ти поважав своїх друзів" краще, ніж "Я хочу, щоб ти перестав з ними битися". Завжди робіть акцент на хорошому.
• Хваліть, проте щиро
Діти, як і дорослі, хочуть, щоб їх любили, поважали і визнавали. Дізнавайтесь й хвалите дитину за його вчинки, вибори, рішення, – це дозволить не втратити його довіру.
• Обіймайтеся
Навіть якщо дитина виросла та не хоче, щоб її обіймали, доторкнутися до руки або поплескати по плечу – можна завжди. Це приємно та допомагає спілкуванню.
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• Будьте їй прикладом
Жодна з батьківських порад не спрацює, якщо дорослі самі не будуть робити те, що хочуть бачити у своїй дитині. "Роби те, що я тобі кажу, а не те, що я роблю", – так нічого не вийде.