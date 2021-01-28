Як відучити дитину гризти нігті: прості способи

Дитина може гризти нігті, неусвідомлюючи цього, в момент нудьги або занепокоєння. Проте іноді це ознака серйозних проблем: тривожність, синдром дефіциту уваги з гіперактивністю або обсесивно-компульсивний розлад.

Джерело: Child develop

Дітям молодшого віку складніше позбавитися цієї звички, тому що вони ще не почали піклуватися про свою зовнішність. Підлітки на це звертають уваги більше, тому й схильні до того, аби подолати цю звичку швидше.

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Якщо шкіра навколо нігтів дитини покусана, а краї нігтів нерівні, варто почекати до того моменту, поки дитина не зрозуміє, що це має негарний вигляд. Не потрібно тиснути на дитину – ця звичка зазвичай зникає сама по собі.

Що допоможе відучити дитину від звички гризти нігті

► Косметичні засоби

Є косметичні засоби, які допоможуть дитині позбутися даної звички. Це нешкідливі речовини, які нададуть нігтям гіркого присмаку. Засіб наносять на поверхню нігтя чи на кінчики пальців.

Щоразу, коли дитина бере пальці до рота, гіркий смак буде для неї нагадуванням. Поступово це відлучатиме малечу від шкідливої звички.



Шкідлива звичка / Фото Sparkles Dentistry for Children

Проте трапляються випадки, коли дитина може продовжувати гризти нігті, не дивлячись на гіркий смак. Тоді потрібно спробувати інші методи.

► Алое вера

Це кімнатна рослина, яка має дуже гіркий сік. Якщо ви розламаєте лист алое й помажете соком кінчики пальців, вони стануть гіркими на смак. Цей метод аналогічний попередньому, але сік алое не залишається так довго на нігтях.

► Догляд за нігтями

Якщо на нігтях буде гострий або нерівний край, дитина не заспокоїться, поки його не обгризе. Саме тому важливо, аби вони завжди були доглянутими.



Догляд за нігтями / Фото Bellezza Spa

Можна спробувати використовувати лак для нігтів. Проте при цьому батькам важливо бути уважними, адже іноді використання лаку призводить тільки до того, що малюк ще більше гризе нігті.

► Метод гумових браслетів

Цей метод найкраще підходить старшим дітям, а також підліткам. Запропонуйте дитині вдягнути на зап'ястя гумову стрічку або браслет. Вони не повинні бути занадто тісними, щоб не заважати кровообігу.

Браслети / Фото Our Everyday Life

Навчіть дитину клацати браслетом по руці щоразу, коли вона гризе свої нігті. Коли звичка почне асоціюватися з болем, навіть незначним, дитина позбудеться її.

► Рукавички

Можете запропонувати дитині вдягнути рукавички, коли вона дивиться телевізор, на вулиці в холодну погоду чи під час сну. Щоб дитина не відчувала дискомфорту в теплому приміщенні, варто обрати з легкого матеріалу.

Чим менше в дитини буде можливості гризти свої нігті, тим більша ймовірність, що вона позбудеться цієї звички.



Рукавички / Фото LibreShot

► Лейкопластир

Можна наклеїти на кінчики пальців дитини смужки лейкопластиру. Для цього варто почати з одного пальця, а тоді пояснити, що цей ніготь гризти не можна.

Тоді поступово заклеювати лейкопластиром усі пальці. Проте потрібно це робити так, аби смужка закривала весь ніготь. Крім цього, міняйте лейкопластир щодня.

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Батьки мають пам'ятати, що рано чи пізно більшість дітей припинять гризти нігті. Якщо ж звичка має негативні наслідки, наприклад, інфекції або тривожну поведінку, варто звернутися до лікаря.