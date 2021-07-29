Як уникнути розриву та покращити відносини: вчений проаналізував 1100 досліджень про стосунки

Професор по сімейних дослідженнях з Університету штату Іллінойс Урбана-Шампейн Брайан Огольський провів незвичайне дослідження. Науковець вирішив дізнатися, що потрібно робити, аби любов тривала вічно.

Брайан Огольський за основу взяв всі доступні академічні дослідження, опубліковані на тему "підтримки відносин" з 1950 року. Загалом чоловік переглянув понад 1100 праць.

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Цей аналіз допоміг професору разом з командою скласти стратегію успішних стосунків.

Аби уникнути розриву

Дослідники стверджують, що не варто дивитися як в інших, а краще зосередити увагу на своєму партнері.

Інколи потрібно вміти "випускати пару". Якщо люди будуть стримуватися, то менш ймовірно залишаться разом у довготривалій перспективі. Крім цього варто пробачати, але не переходити межу, аби не стати "підстилкою, об яку витирають ноги".

Якщо ви постійно пробачаєте, то настає момент, коли це не чудово для ваших відносин, тому що хтось користується вами. Це може реально знищити психічне здоров'я,

– пояснив Брайан Огольський.

Дослідники вважають, що для тривалих стосунків важливо іноді чимось жертвувати. "Відмова від зацікавленості та бажаної діяльності на користь партнера чи відносин є важливим аспектом", – пояснив Огольський.

Також важливо бути готовим допомогти своєму партнерові у реалізації планів та досягненні цілей. Після цього ви самі побачите більшу взаємозалежність як пара.



Допомога партнеру / Фото Shutterstock

Розділяйте стрес. Наприклад, якщо ваш партнер нервує, не кричіть на нього "Заспокойся!". Краще скористайтеся іншим підходом: обережно запитайте його, що не так, і що ви можете зробити, аби допомогти.

Щоб покращити відносини

У стосунках потрібно спілкуватися, особливо коли мова щодо дрібних та повсякденних явищ, наприклад, розподіл справ.



Важливість спілкування / Фото crosswalk.com

Крім цього, варто говорити й про свої стосунки. Що у вас відбувається? Які проблеми? Регулярно відповідаючи на ці питання, можна налагодити відносини. Також не потрібно забувати про щедрість та дякувати.

Варто бути позитивним, відкритим, надаючи партнеру певну гарантію, що ви будете поряд, розподілите працю по домогосподарству та зробите це разом,

– додав Брайан Огольський.

Пам'ятайте про своє почуття гумору та разом веселіться, відпочивайте і відвідуйте різні заходи, щоб покращити спілкування та підвищити рівень задоволеності життям. Коли партнери позитивні та мають сильні соціальні навички, це робить стосунки сильнішими.

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Будьте уважними одне до одного. Іншими словами, коли партнер приходить до вас з проблемою, не засуджуйте, просто вислухайте, – так ви станете особою, якій захочеться довіритися.