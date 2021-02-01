Як сподобатись ще до першої зустрічі: дієва порада

Психологи Джанін Вілліс і Олександр Тодоров з Принстонського університету довели, що перше враження формується за 10 секунд. Як сподобатися ще до першого особистого спілкування – читайте в матеріалі.

Джерело: Lifehack

Усі люди оцінюють одне одного та роблять припущення. Це відбувається не тому що прагнемо засудження чи відчуваємо злість. Насправді інстинкт виживання змушує нас вирішувати, чи варто мати справу з конкретною особою, чи ні.

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Що впливає на сприйняття

Коли бачимо людину вперше, відповідно не маємо про неї спогадів й мозок намагається компенсувати цей брак інформації. Саме тому він створює зв'язок між тим, що бачимо, чуємо і минулим досвідом.

Крім цього, ви коли-небудь формували думку про того, кого ви ніколи не зустрічали, опираючись на думки інших людей? Мозок схильний створювати історії чи уявляти інформацію на основі наших вкорінених переконань.



Перша зустріч / Showbiz Cheat Sheet

Пізніше вже сформоване враження про когось, кого маємо зустріти, дуже важко змінити та викорінити створену уявою думку. Буде складно переконати вас у протилежному, навіть якщо поведінка цієї людини не підтвердить жодної з раніше чутих ознак.

Спосіб справити хороше перше враження

Для цього потрібно, щоб хтось, ще до зустрічі, розповів щось хороше про людини. Ця стратегія психологічно формує позитивне уявлення, адже через розповіді інших починаєш відчуватимуть симпатію.

Розповідати щось хороше / Фото Health Magazine

Звісно, цей трюк може зіграти й проти, якщо хтось розповість щось погане. Тоді новий знайомий ставитиметься обережно і буде закритим.

Проте ніколи не змушуйте нікого говорити про вас. Це має бути тільки щиро. Коли ви попросите друга сказати щось хороше, його слова не матимуть бажаного ефекту.

Зробіть комплімент

Впродовж 10 секунд, які у вас є на те, щоб справити перше враження, зробіть щирий комплімент. Варто його мудро обирати. Впевніться, що він не націлений на щось поверхове – одяг, наприклад.

Комплімент допоможе підсилити позитивне враження про вас або уникнути чи хоча б зменшити негативні висновки. Тільки не обманюйте і не перебільшуйте.

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Компліменти – це маленькі подарунки, які ми даємо іншим, хоча робити їх людям, яких ми бачимо вперше, – небезпечно. Люди схильні знецінювати наші зусилля, бо вони підозрюють нас у навмисному намаганні на них вплинути через лестощі. І немає значення, правда це чи ні.