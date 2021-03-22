Як соціальні мережі руйнують стосунки: 4 поширені проблеми

Соціальні мережі можуть мати позитивний внесок для стосунків закоханих, адже допомогають постійно залишатися на зв'язку. Проте одночасно можуть стати й причиною серйозної проблеми в комунікації.

Надто високі очікування від того, якими мають бути стосунки

Після того, як у соціальних мережах надивишся десятки фото та відео вічно закоханих пар, починає здаватися відчуття, що стосунки повинні бути такими ж солодкими й красивими.

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Проте навколо реальність і побут, де є випадково розбита чашка, купа посуду, зустрічі з батьками на вихідних і зовсім не інстаграмні піжами. Проте проблеми зовсім не у стосунках, а у сприйнятті соціальних мереж.



Високі очікування / Фото The HotFridayTalks​

Порівняння свого партнера з певним блогером

Несвідомо, але досить багато людей роблять це постійно. Через це можуть почати змінювати свого партнера, підбираючи йому інший стиль одягу, як у зірки або блогера. Проте, чи хоче цього коханий або кохана? Така поведінка може стати причиною сварок і навіть розриву відносин.



Порівняння / Фото MindBodyGreen​

Невміння обговорювати проблеми

Це відбувається, тому що складається враження, що в інших закоханих все чудово й вони живуть ідеальним життям. Це найпоширеніша причина, чому закохані не вміють вчасно визнавати наявність розбіжностей, складних ситуацій або вчасно їх розв'язувати. Як результат, недомовленості, нерозуміння і тотальна недовіра.

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Невпевненість в собі

Чим більше гортаєш стрічку, тим більше бачиш ідеальних людей, а під їх фото – лайки свого партнера. Тут питання не в ревнощах чи в самому коментарі, який складається з трьох вогників. А в тому, що така поведінка викликає почуття власної неповноцінності, розвиваючи невпевненість в собі й в стосунках.