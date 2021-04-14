Як сказати дитині про розлучення батьків та не зашкодити: 5 порад

Для дитини розлучення батьків буде великим стресом. Проте дорослі можуть допомогти їй пережити ситуацію і впоратися з хвилюванням в цей непростий період.

Поясніть ситуацію

Хто кого зрадив, обдурив чи не виправдав надій – не варто дитині знати причини розставання батьків, навіть якщо вона вже у шкільному віці.

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Проте варто підготувати нормальне пояснення ситуації, яка трапилася в родині. Те, що мама й тато будуть говорити дитини, важливо обом продумати наперед.

Розлучення батьків / Фото JFCS SNJ

Навіть якщо дуже важко стримувати емоції, не можна вказувати на недоліки партнера як причину розлучення. Краще сказати: "ми з татом вирішили, що ми більше не будемо жити разом, зараз ми це обговоримо".

"Ми будемо з тобою"

Коли батьки розлучаються, розмова про це рідко проходить легко та без негативних емоцій. Незалежно від віку дитини, варто бути готовим до величезного спектра почуттів: печаль, злість на батьків, страх того, що ж буде далі.

Не потрібно просити малюка не плакати та заспокоїтися – ці емоції природні, їм потрібно вийти. Повідомте, що вам теж дуже важко і сумно, проте скоро все владнається.

"Ти в цьому не винна"

Після новини про розлучення діти обов'язково будуть шукати причину в собі. Вона може подумати, що тато йде з сім'ї тому, що син часто бавиться і нервує його чи мама часто плаче, тому що він не слухається і погано вчиться.



Розмова з дитиною / Фото UNICEF

Важливо, щоб батьки знищили ці думки ще на стадії зародження. Для цього варто сказати прямо, що ця подія – результат дорослих проблем, до яких дитина не має жодного відношення.

"Конфлікти бувають і між добрими людьми"

Дорослі можуть звинувачувати один одного в чому завгодно, але виносити проблеми на огляд дитини категорично не можна. Дитина любить тата й маму, тому їй буде дуже боляче чути, що хтось із них винен в розлученні. Краще поясніть їй, що у житті конфлікти трапляються навіть між хорошими людьми.

Розкажіть, що буде далі

Не можна обманювати дитину й говорити про те, що в його житті все залишиться як і раніше. Звичайно, що змінитися дуже багато.

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Запитаєте, з ким би дитина хотіла жити, хто буде водити в садочок чи школу та інші важливі питання. Пообіцяйте дитині, що її думка буде враховуватися. Проте не кажіть, що все буде саме так, як вона захоче, оскільки дитина відразу захоче помирити батьків.