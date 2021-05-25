Як легко розбудити дитину зранку: дієві методи без сліз та істерик

Дітям складно прокидатися зранку та й для батьків завдання розбудити малечу – не легше. Сльози, капризи, повільність – усе це супроводжує ранкове пробудження. Як легко допомогти дитині прокинутися – читайте у матеріалі.

Дотримуватися режиму

Батькам потрібно намагатися привчати дитину лягати спати та прокидатися в однаковий час. Навіть на вихідних. Завдяки цьому організм адаптується й прокидатися легше.

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Спокій та повільність

Варто виділити додаткові 20 хвилин на підйом дитини. Під час цього не потрібно робити нічого різко, а саме не кричати, не вмикати одразу світло, не висмикувати дитину з ліжка.

Краще спочатку тихенько назвати її ім’я. Потім трішки гучніше покликати та почати лагідно гладити. Чудово, якщо маєте час хоча б 5 хвилин полежати разом – це знизить рівень роздратування.



Як розбудити дитину / Фото Biolinks

Залучати дитину до цікавостей

Нехай ранок у дитини не асоціюється з походом до садочка чи школи. Проведіть 15 хвилин цікаво, наприклад, поспівайте пісню, приготуйте сніданок. Тоді й підйом буде приємнішим.

Подбати про себе

Важко зберігати спокій і намагатися зробити ранок приємним для дитини, коли для тебе він таким не є. Саме тому важливо приділяти час собі. Зробіть певний ритуал, що принесе вам задоволення: прийміть душ, зробіть процедури з догляду за собою, займіться йогою чи просто випийте чашку кави у тиші, спостерігаючи, як прокидається сонце.

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Настрій мами

Діти наслідують поведінку батьків, емоції та звички. Якщо для них ранок — це випробовування на міцність, прокидаються з думкою "За що?", то не варто очікувати від дитини іншого.