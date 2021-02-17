Порушення роботи серця та більша ймовірність інфаркту: як нещасливе кохання впливає на здоров'я

Якщо кохання не є нав’язливим станом та не викликає залежності, воно може підвищувати опірність організму до хвороб. І навпаки: чим менше людина відчуває любові, тим більше вона схильна до хвороб, психосоматичних розладів, депресивних станів.

Вчені довели, що романтичні переживання посилюють кровопостачання органів і тканин, прискорюють процеси регенерації та підвищують імунітет.

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Якщо людина закохана, вона дійсно молодієте, як душею, так і тілом. Закоханість блокує ділянки мозку, залучені в негативні емоції та критичні оцінки.

На початку відносин у закоханих в крові більше фактору росту нервів — це білок, що формує зв’язки між нейронами, підтримує їх життєздатність, стимулює їх розвиток і активність.

Які наслідки нещасливого кохання

Через нещасливе кохання у людини дійсно болить серце, а шлунок перетворюється на "мішок із цвяхами". Такий ефект має змінений переживаннями тонус блукаючого нерва. Для цього існує навіть термін — "синдром розбитого серця".

Надвисокий рівень гормонів стресу, що супроводжує розрив стосунків або смерть партнера, може викликати порушення роботи серця — фібриляцію передсердь і ослаблення серцевого м’яза. Данські кардіологи повідомили, що люди в такому стані мають в 5 разів більшу ймовірність інфаркту. А смерть коханих підвищує ризик фібриляції передсердь більш ніж на 40%.

Як впливає щасливе кохання

Щасливе ж відчуття закоханості, любові, симпатії напряму впливає на стабільну роботу серця. Крім цього, не даремно говорять про "гормон щастя". Коли людина обіймає коханого чи кохану, рідних чи друзів, організм виділяє окситоцин, дофамін та фенілетиламін. Усі вони запускають різноманітні реакції нервової, імунної, кровоносної та дихальної систем, зменшують рівень стресу, тривоги, створюють відчуття безпеки, довіри та задоволення.



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У науковому журналі Human Communication Research повідомили, що навіть думка про кохану людину, або рідних зменшує рівень холестерину в крові. Для такого результату науковці провели експеримент. Студенти протягом 20 хвилин писали листи про свої почуття коханим, рідним або друзям. Результати показали, що рівень холестерину в крові учасників експерименту знизився на 7%.

Тому коли пишете романтичні повідомлення, чи описуєте свої теплі почуття, це не лише може подарувати радість адресату, але й має колосальний позитивний ефект на вашу серцево-судинну систему.

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Звісно, любов не лікує від хвороб, але вона здатна втамувати біль. Щасливо закохані живуть якийсь час під впливом ендорфінів, які відповідають за знеболювання та задоволення.