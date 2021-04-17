Як навчити дитину чекати: дієві поради без сліз та капризів

Дітям складно та нудно чекати. Вони починають нити, бешкетувати та хочуть якось розважитися. Які методи можуть допомогти батькам – читайте у матеріалі.
Візуалізація часу
Через брак абстрактного мислення та досвіду, діти дошкільного віку не уявляють, що таке, наприклад, 15 хвилин, 45 хвилин, 2 години.
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Тому батькам варто прив’язувати терміни до подій, які можна побачити:
- Поставити поруч з дитиною пісковий годинник на 2 хвилин, коли вона буде чистити зуби.
- Пояснити, що мама повернеться з роботи додому, коли сонце спуститься вниз та сховається за домівками.
Самостійна гра
Варто навчити малюка користуватися власною фантазією. Тоді він буде здатний зайняти себе сама будь-де та без дорогих іграшок. Однієї простої ляльки вже достатньо для ігор у доньки-матері, а для пошуку скарбів чи вигадування казок не потрібно взагалі нічого, крім уяви.
Гра, що рятує у громадських місцях
Якщо дитині набридло чекати на автобус чи ходити крамницями, з нею можна зіграти у гру.
Правила: 2 учасники загадують по бажанню, а потім домовляються, за якою ознакою шукати предмети навколо (колір, перша літера у назві, форма). Хто перший знайде 20 (чи скільки загадаєте) предметів з такою ознакою, у того першим бажання втілиться у життя. Правила можна ускладнювати залежно від місця та від віку дитини.
Чекання на подію, яка має статися у майбутньому
Дітям дуже важко дочекатися якоїсь знаменної, але віддаленої у часі події, зокрема дня народження чи Нового року. Зробити очікування приємним допоможе адвент-календар.
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У ньому на кожен день до святкової дати розкладені вигадані творчі завдання, або закріплені мішечки з маленькими презентами, згортки із солодощами.