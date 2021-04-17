Як навчити дитину чекати: дієві поради без сліз та капризів

Дітям складно та нудно чекати. Вони починають нити, бешкетувати та хочуть якось розважитися. Які методи можуть допомогти батькам – читайте у матеріалі.

Візуалізація часу

Через брак абстрактного мислення та досвіду, діти дошкільного віку не уявляють, що таке, наприклад, 15 хвилин, 45 хвилин, 2 години.

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Тому батькам варто прив’язувати терміни до подій, які можна побачити:

Поставити поруч з дитиною пісковий годинник на 2 хвилин, коли вона буде чистити зуби.

Пояснити, що мама повернеться з роботи додому, коли сонце спуститься вниз та сховається за домівками.

Самостійна гра

Варто навчити малюка користуватися власною фантазією. Тоді він буде здатний зайняти себе сама будь-де та без дорогих іграшок. Однієї простої ляльки вже достатньо для ігор у доньки-матері, а для пошуку скарбів чи вигадування казок не потрібно взагалі нічого, крім уяви.

Дитяча фантазія / Фото iStock

Гра, що рятує у громадських місцях

Якщо дитині набридло чекати на автобус чи ходити крамницями, з нею можна зіграти у гру.

Правила: 2 учасники загадують по бажанню, а потім домовляються, за якою ознакою шукати предмети навколо (колір, перша літера у назві, форма). Хто перший знайде 20 (чи скільки загадаєте) предметів з такою ознакою, у того першим бажання втілиться у життя. Правила можна ускладнювати залежно від місця та від віку дитини.

Гра з дитиною / Фото Top Gear Philippines

Чекання на подію, яка має статися у майбутньому

Дітям дуже важко дочекатися якоїсь знаменної, але віддаленої у часі події, зокрема дня народження чи Нового року. Зробити очікування приємним допоможе адвент-календар.

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У ньому на кожен день до святкової дати розкладені вигадані творчі завдання, або закріплені мішечки з маленькими презентами, згортки із солодощами.