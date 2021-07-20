Перерва у 30 років: як мама стала випускницею одночасно з трьома дітьми

50-річна мешканка Чикаго закінчила коледж після 30-річної перерви. Жінка зробила це одночасно зі своїми трьома дітьми.

Аліса Перрі Джонсон почала навчання в галузі дошкільної освіти майже 30 років тому. Проте через народження дітей їй довелося кинути навчання.

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"На це пішло багато часу. Я відклала навчання, тому що у мене з'явилися діти, а моя мама завжди казала: "Коли у тебе діти, вони повинні бути на першому місці", – пригадала Аліса Перрі Джонсон.

Жінка завжди знала, що повернеться до часу студентства. У цьому їй допомогла пандемія COVID-19 та втрата роботи. Аліса Перрі повернулася до коледжу й нарешті отримала довгоочікуваний диплом молодшого спеціаліста дошкільної освіти. Це дозволило їй влаштуватися на роботу мрії – помічницею вихователя.

Одночасно з мамою випускний відсвяткували і її діти:

Молодша донька Міа – закінчила початкову школу.

Середня дочка Макаель – розпрощалася із середньою школою і восени збирається вступати до університету.

Старший син Малік – випустився з університету Джорджтауна.

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"Було дуже цікаво спостерігати, як випускаються мої діти. Я повинна була побачити це досягнення", – додала Аліса Перрі Джонсон.