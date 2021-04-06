Як людина сама себе обдурює у стосунках: найпоширеніші приклади неправди

Одна з причин, чому людина страждає в стосунках – самоошуканство. Коли настільки великою є потреба в коханні, що вона переноситься на будь-який більш-менш придатний для цього об'єкт. В такому разі людина живе не в реальності, а ніби в ілюзорному світі з ідеальним партнером, якому приписує ті якості, яких в нього і близько немає, додумує, домальовує і сама вірить у це.

Сімейна психологиня Наталія Гаєвська назвала кілька найрозповсюдженіших прикладів того, як людина сама себе обдурюю в стосунках і які наслідки може мати така наша поведінка.

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• Акцентування уваги лише на хороших вчинках партнера

Наприклад, може бути ситуація, коли чоловік довгий час ігнорує жінку, не звертає уваги на її потреби, хамить. Проте в якийсь момент вирішує запросити її на вечерю.

Жінка погоджується та в цей момент фокусує свою увагу лише на цьому вчинку, свідомо "забуваючи" про попередні його дії. Тим самим дає йому "зелене світло" діяти так і надалі.

Стосунки / Фото iStock

• Намагання виправдати поведінку

Коли на телефонні дзвінки не відповідають чи відмовляють у зустрічі, є велика спокуса виправдати партнера, наприклад, великою зайнятістю на роботі чи невідкладними справами.

Насправді за цим всім стоїть страх визнати, що партнер не так вже і зацікавлений в цих стосунках та не особливо переймається ними.

• Намагання надавати особливий зміст деталям, які насправді нічого не означають

Смайлик в кінці речення, декілька знаків оклику, погляд на чверть секунди довший, ніж завжди, несподівана зустріч – все зрозуміло без зайвих слів, це кохання. При цьому партнер так і не сказав прямо жодного разу, що кохає.

• Видавати бажане за дійсне

Наприклад, ваш партнер влаштовує грандіозний скандал, після того, як ви провели час зі своїми друзями. Чудово, адже він ревнує, а це означає, що кохає! Висновок напрошується сам собою: можливо, вас тішить те, що повинно, як мінімум, обурювати?

Підміна понять / Фото USA Today

• Віра в те, що партнер думає, відчуває так само

Теоретично знаємо, що всі люди різні й кожен сприймає дійсність по-своєму, але на практиці все дещо по-іншому. Наприклад, жінка чудово провівши відпочинок зі своїм коханим, щиро вірить, що після цього стосунки мають перейти на інший рівень.

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Але це лише її сприйняття, яке вона може приписувати своєму партнеру й очікувати від нього відповідних дій. Насправді ж цілком можливо, що для чоловіка це був звичайний випадок, який абсолютно нічого не значить.