Як кур'єр врятував 4-річного хлопчика, якого притиснула важка коробка: відео

У США кур'єр, якого звати, Марко Енджел, встиг врятувати хлопчика. Коробка, яка була вдвічі важча за дитину, впала та притиснула хлопчика.

Марко Енджел займався розвантаженням посилок, коли помітив, що біля одного з будинків на хлопчика, якого звати Макс, впала важка коробка.

Цікаво Ліг на асфальт та розмовляв: як перехожий зміг допомогти хлопчику з аутизмом

Дитина не змогла її втримати, тому вантаж притиснув його. Швидко зреагувавши, Марко підбіг до будинку, схопив коробку та відставив її. Відомо, що в посилці був гамак, який важив понад 45 кілограмів, коли 4-річний хлопчик був у 2 рази легший.

Мама врятованого Макса розповіла, що він часто приносить додому посилки, які привозять кур'єри. Проте тоді хлопчик не знав, що коробка буде настільки важкою. Коли він спробував її підняти, коробка стала падати та придавила його.

Я боявся, що впаду зі сходів. Я кликав на допомогу, а потім підбіг кур'єр і підняв коробку,

– пригадав Макс.

Хлопчик не отримав ніяких травм і зараз спокійно відпочиває в новому гамаку, який і був доставлений в тій важкій коробці. Батьки заборонили йому виходити на вулицю і забирати посилки самостійно, коли вдома немає дорослих.

Сім'я дуже вдячна Марко за порятунок дитини й вважає його справжнім героєм. "Ти наш ангел! За те, як ти прилетів і допоміг йому", – повідомила мама Марка.

Важливо Батько подолав страх літати, аби допомогти сину здійснити мрію стати пілотом: зворушлива історія

"Я щасливий, що зміг зняти з нього цю коробку, тому що вона дійсно була дуже важкою. Я сподіваюся, що з хлопчиком все гаразд. Це все, чого я хотів", – завірив Марко.

Дивіться відео: як кур'єр врятував 4-річного хлопчика