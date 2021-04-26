Психічні розлади та крадіжки: як фізичне покарання в дитинстві впливає на підлітка

Науковці провели дослідження та з'ясували, що тілесні покарання дітей можуть стати причиною несприятливих фізичних, психологічних і поведінкових наслідків в підлітковому віці

Достатньо велика кількість батьків все ще вважає, що фізичне покарання – це доречний метод для підтримки дисципліни.

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При вивченні наслідків пороття складність є в тому, що фізичне покарання часто поєднується з іншими формами жорстокого поводження. Саме тому буває важко ізолювати наслідки лише чогось одного.

У новому дослідженні автори зібрали дані 1 883 підлітків віком від 14 до 17 років, а також їх батьків або опікунів.

Що запитували підлітків:

Як часто в дитинстві їх били по сідницях або по руках.

Чи відчували вони якесь емоційне, фізичне або сексуальне насильство.

Чи відчували вони якийсь вплив фізичного насильства в дитинстві.

Науковці повідомили, хоч є дорослі, які схвалюють використання пороття заради покарання, їх дослідження продемонструвало, що насправді воно призводить до більш зухвалої поведінки в підлітковому віці.



Тілесне покарання / Фото The Jakarta Post​

З опитаних 18% розповіли, що в дитинстві їх били 3 або більше разів. Опитування показало, що ці підлітки частіше стикалися з психічними розладами або мали проблеми з фізичним станом в порівнянні з тими, кого били 2 рази або менше. Крім того, вони з більшою ймовірністю могли, наприклад, красти в магазинах або робити фізичну шкоду іншим.

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Вчені зазначили, що не варто робити пряму залежність саме від фізичного покарання. Для цього необхідна більша кількість досліджень, адже на додачу до такого виду покарання може мати вплив — розлучення батьків, насильство в родині, зловживання наркотиками або алкоголем.

При цьому, вони стверджують, що не існує жодного доказу того, що тілесне покарання може хоч якось допомогти розвитку дитини.