Як допомогти дитині налаштуватися на дистанційне навчання: поради психолога для батьків
Не тільки для батьків дистанційне навчання є стресовим, а й для школярів. Є декілька порад, які допоможуть зробити так, аби цей час минув з користю та безболісно для усіх.
► Спокій
Найголовнішим є спокій. Це важливо, адже на дитині відзеркалюється настрій дорослого та його ставлення до процесу. Про це повідомили у виданні lady.tochka.net.
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"Дуже важливо, щоб батьки налаштовували психологічно дітей на навчання. Діти, особливо в молодшому шкільному віці, сприймають навчання через призму сприйняття батьків. Якщо батьки ставляться до навчання: "О боже, це жах!", то будуть емоційні навантаження. Важливо видихнути й спокійно до цього ставитися, тоді й діти будуть це сприймати в ігровому форматі", – пояснила психологиня Юлія Святенко.
Сприймати навчання в ігровому форматі / Фото Smart Parenting
► Мотивація
Для того, щоб робота була продуктивною, можна організувати систему мотивації. Вона буде для дитини додатковим стимулом вчитися. Наприклад, це можуть бути різні бонуси або певний фінальний приз.
► Графік
Робочий графік особливо актуальний для дітей старшого шкільного віку. Підліткам важливо вміти організовувати свій робочий день, мати розпорядок дня і вміти організувати свій тайм-менеджмент.
Тож дітям буде значно простіше навчатися, якщо дорослі разом з ними складуть розклад на тиждень.
► Простір
"Важливо щоб на робочому місці дитини не було нічого зайвого, на що вона може перемикатися", – прокоментувала Юлія Святенко.
Робочий простір для дитини / Фото Kidspot NZ
Добре, якщо це буде окрема кімната, де дитина може сидіти за столом, а не лежати на ліжку разом з ноутбуком. Якщо кімнати немає, то варто подбати, аби дитина навчалась сидячи, бо у лежачому, розслабленому положенні сконцентруватися на навчанні неможливо.
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► Сміх
Сміх допоможе знівелювати напруження за весь день та зблизитися з дитиною. Наприклад, можна подивитися разом якийсь кумедний ролик або коротенький мультик, який допоможе посміятися від душі. Навіть 5 хвилин такої психотерапії на день — зніме всю напругу дистанційного навчання.
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