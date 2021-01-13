Как помочь ребенку настроиться на дистанционное обучение: советы психолога для родителей
Не только для родителей дистанционное обучение является стрессовым, но и для школьников. Есть несколько советов, которые помогут сделать так, чтобы это время прошло с пользой и безболезненно для всех.
► Спокойствие
Самое главное спокойствие. Это важно, ведь на ребенке отображается настроение взрослого и его отношения к процессу. Об этом сообщили в издании lady.tochka.net.
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"Очень важно, чтобы родители настраивали психологически детей на учебу. Дети, особенно в младшем школьном возрасте, воспринимают обучение через призму восприятия родителей. Если родители относятся к учебе: "О боже, это ужас!", то будут эмоциональные нагрузки. Важно выдохнуть и спокойно к этому относиться, тогда и дети будут это воспринимать в игровом формате", – пояснила психологиня Юлия Святенко.
Воспринимать обучение в игровом формате / Фото Smart Parenting
► Мотивация
Для того чтобы работа была продуктивной, можно организовать систему мотивации. Она будет для ребенка дополнительным стимулом учиться. Например, это могут быть различные бонусы или определенный финальный приз.
► График
Рабочий график особенно актуален для детей старшего школьного возраста. Подросткам важно уметь организовывать свой рабочий день, иметь распорядок дня и уметь организовать свой тайм-менеджмент.
Поэтому детям будет значительно проще учиться, если взрослые вместе с ними составят расписание на неделю.
► Пространство
"Важно, чтобы на рабочем месте ребенка не было ничего лишнего, на что он может переключаться", – прокомментировала Юлия Святенко.
Рабочее пространство для ребенка / Фото Kidspot NZ
Хорошо, если это будет отдельная комната, где ребенок может сидеть за столом, а не лежать на кровати вместе с ноутбуком. Если комнаты нет, то стоит позаботиться, чтобы ребенок учился сидя, потому что в лежачем, расслабленном положении сконцентрироваться на обучении невозможно.
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► Смех
Смех поможет нивелировать напряжение за весь день и сблизиться с ребенком. Например, можно посмотреть вместе какой-то смешной ролик или коротенький мультик, который поможет посмеяться от души. Даже 5 минут такой психотерапии в день – снимет все напряжение дистанционного обучения.
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