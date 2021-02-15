Сльози, здивування та посмішка: як батько віддає доньку заміж – фото

Не тільки для наречених день весілля є важливим та хвилюючим моментом. Батьки закоханих також мають різноманітні емоції одночасно, адже відпускають своїх дітей у новий життєвий етап.

У батьківських спогадах донька – це маленька дівчинка, яку він ще недавно катав на плечах, дарував іграшки, допомагав робити математику і вчив плавати. А вона постійно бігла зустрічати його з роботи та міцно обіймала.

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Тому тепер йому важко відпустити свою доньку. Далі вона піде по життю з іншим чоловіком, який обіцяє дбати про неї та оберігати.

Що відчувають тати, коли приходить день прощання та які емоції вони відчувають? Усе це можна побачити на зворушливих кадрах, де батьки віддають заміж своїх улюблених доньок.

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