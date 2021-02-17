Як батьківство перетворює життя в хаос: курйозні кадри від фотографа

Сімейна фотографиня Даніель Гюнтер зробила серію кадрів, яка присвячена "темній стороні батьківства". А саме втомі, безладу, дитячому хаосу, неорганізованості.

На фото карикатурно підкреслено епічні моменти життя з дітьми. Наприклад, похід в магазин, безуспішна спроба прийняти душ, нескінченне прання чи недосип.

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Даніель Гюнтер повідомила, що на створення серії таких кадрів її надихнула одна з клієнток.

У мене є постійна клієнтка, яку я фотографую. Це якраз було в кінці фотосесії та мама, яка завжди сповнена енергії, просто від втоми лягла на диван,

– пригадала Даніель Гюнтер.

"Я запропонувала їй зробити кумедний кадр. У неї прекрасне почуття гумору і вона з ентузіазмом поставилася до моєї ідеї. А потім це просто вийшло з-під контролю і стало окремим фотопроєктом", – додала Гюнтер.

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За словами фотографині, проєкт націлений на те, щоб продемонструвати, що сучасне батьківство далеке від тих ідеальних картинок, які можна бачити у глянцю чи у соціальних мережах.

Дивіться фото, які зробила Даніель Гюнтер: