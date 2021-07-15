Як батьки самі формують ревнощі між дітьми: головна помилка у вихованні

Часто старші діти можуть не сприймати, сваритися та конфліктувати з молодшими. Намагаючись змінити поведінку дитини, батьки можуть самі сприяти ревнощам між малюками.

Батьки своїми словами самі можуть формувати неприязну поведінку старшої дитини до молодшої.

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Наприклад, "Ти просив братика (сестричку), ось ми для тебе його народили". Дитина чує, що немовля для неї, проте усе в житті тепер підлаштовується під потреби та інтереси новонародженого: бігати не можна, кричати та голосно сміятися також не можна.



Дитячі ревнощі / Фото Messy Motherhood

"Народиться братик, і буде тобі з ким гратися!". Проте з немовлям особливо не пограєшся. В такому випадку у старшої дитини невиправдані сподівання та розчарування.

Батькам важливо допомогти дитині знайти своє місце в новій родині. Наприклад, можна частіше їй нагадувати, що вона також колись була маленькою, показувати фото. Крім цього, коли немовля спить, приділіть час на спілкування зі старшою дитиною, щоб вона відчувала, що її люблять.

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Не називайте молодшого тими ж пестливими іменами, якими називаєте старшого. Хай тільки одна дитина залишиться "зайчиком", а інша отримає інше "ім’я".