Як батькам вчасно розпізнати суїцидальні настрої підлітка: основні ознаки

Суїцидальна поведінка не є характерною тільки для підліткового віку, проте саме в цьому періоді діти є найбільш вразливими. За статистикою, кожен 19 підліток віком від 15 до 19 років думає про самогубство.

Сімейний психотерапевт Олена Вроно пояснила, що причиною самогубств є переживання та складний період життя підлітків. Адже це — час кардинальних змін. Відбувається не лише фізіологічна перебудова, а й дуже потужні психологічні зміни.

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Підлітки нечасто перебувають у рівному емоційному стані. Вони схильні до пригніченості, тривоги, страху. Якщо й перебуває в піднесеному емоційному стані, то він часто перетворюється на напруженість, дратівливість і навіть злість. Контролювати ж себе підліток ще не може.

Крім цього, дітям у цей період властиві прояви алекситимії — стану, коли людина не може визначити, описати власні емоції та висловити їх.



Складно описати власні емоції / Фото Dr. Dnyanada Deshpande

Підлітки відчувають багато комунікативних труднощів: їм складно знайти співрозмовника, бояться не відповідати групі, страшно здатися смішними. У них ще не сформувалося розуміння безумовної цінності людського життя.

Що штовхає підлітка до самогубства

Згідно з психологами, існує 10 основних мотивів суїцидальної поведінки серед підлітків:

Переживання самотності, відчуженості, відчуття, що його не розуміють.

Реальна або уявна втрата батьківської любові, нерозділене кохання, ревнощі.

Переживання, пов'язані зі смертю одного з батьків, розлученням батьків.

Почуття провини, сорому, образи, незадоволеність собою.

Страх перед ганьбою, приниженням, глузуванням.

Страх перед покаранням.

Любовні невдачі, сексуальні ексцеси, вагітність.

Почуття помсти, погроз, шантажу.

Бажання привернути до себе увагу, викликати жаль, співчуття.

Співчуття або наслідування приятелів, героїв книг, кінофільмів.

Види підліткового самогубства

Демонстративний або маніпулятивний — підліток прагне звернути увагу на себе та свої проблеми, показати, що йому важко. При цьому прояви можуть бути різноманітні — від дрібних порізів кистей рук до отруєння неотруйними ліками та зображення повішення.

Переважно це робиться не для того, щоб заподіяти собі реальну шкоду, а щоб налякати оточення, змусити їх задуматися, "усвідомити" своє несправедливе ставлення до нього.

Афективний — скоєний у стані афекту, коли дитина не може контролювати емоційний стан, у якому перебуває в конкретний момент. Підліток діє імпульсивно, без чіткого плану. Сильні негативні емоції — образа, гнів — заважають йому адекватно сприймати ситуацію.

Найчастіше в стані афекту здійснюють спроби повішення, отруєння токсичними та сильнодійні препарати.

Справжнє самогубство — найбільш небезпечний, адже він найчастіше призводить до смерті. Підліток готується до вчинення самогубства, продумує план дій.

Перші 2 види є також небезпечними. Навіть, якщо дитина вдається до маніпуляції, це не означає, що вона не наважиться здійснити самогубство. Навпаки, у стані емоційного збудження дитина просто себе не контролює, тому й може здійснити такий крок.

Як розпізнати суїцидальні настрої дитини

Підлітки ніколи не скоюють самогубство просто так. Як правило, подібне рішення зріє в голові у дитини не один день, і навіть не тиждень. І весь цей час дитина відчайдушно "волає" до дорослих, різними способами даючи зрозуміти батькам, що йому дуже погано. Тому варто звертати увагу на зміни настрою, поведінки, висловлювання підлітка.

Психотерапевт Влада Тітова повідомила 7 ознак, які свідчать про те, що підлітки перебувають на межі скоєння самогубства:

Зміни емоційного стану. Підліток може почати "вибухати" через дрібниці або, навпаки, втрачати інтерес до колишніх радощів життя. Можуть виникнути тривожні стани, безпричинні, на перший погляд, сльози або агресія. Наприклад, став замкнутим і безрадісним, що для нього не було властиво, або навпаки — з’явилася збуджена манера поводитися в раніше мовчазних і малорухомих. Порушення сну. З’являються труднощі засинання, поверхневий сон, сонливість і слабкість протягом дня. Увага дітей також стає більш розсіяною, що може відбитися на навчанні. Розмови дитини про самогубство, акцентування уваги на епізодах самогубства у фільмах, новинах. Підліток може почати писати депресивно забарвлені вірші або малювати такі ж малюнки. Наявність форумів або груп в соціальних мережах, які обговорюють самогубства. Зниження в підлітка інтересу до свого зовнішнього вигляду, негативні висловлювання на власну адресу. Людина, яка задумала покінчити життя самогубством, може перестати стежити за собою, забуває вчасно поїсти або їсть без апетиту улюблені раніше страви. Може нехтувати правилами гігієни, яких раніше завжди дотримувалася. Зміна кола спілкування. Починає відгороджуватися від друзів, надавати перевагу віртуальному спілкуванню або може взагалі ні з ким не спілкуватися. Дарування улюблених і найбільш цінних особистих речей (одяг, іграшки, прикраси). Це — дуже тривожний сигнал, під яким ховається невисловлене прохання про допомогу, крик про те, що в душі дуже серйозна травма.



Зміни в підлітку / Фото The Conversation​

Психотерапевт Віталій Матусевич наводить ще один маркер суїцидальної поведінки підлітка. Це — самоушкодження, різні надрізи, спеціально зроблені подряпини, опіки від недопалків.

Що робити батькам

Якщо батьки помітили в поведінці дитини не властиві їй ознаки та розуміють, що з нею щось відбувається, спробуйте довірливо поговорити. М'яко розпитайте, що вона переживає, дайте зрозуміти, що всі люди інколи мають такі почуття. Розкажіть, що ви робили, коли потрапляли в подібні ситуації.

Діти, коли відчувають, що з ситуацією не можуть впоратися, і розуміють, що дорослі не підтримують їх або не чують, роблять висновок, що з ними це відбуватиметься постійно. Це припущення, що з цього кола не вийдеш, призводить до того, що з'являється думка — навіщо так жити, якщо постійно буде так боляче,

– повідомила психотерапевт Валентина Кузіна.

Як тільки виявлена ​​тема смерті в розмовах дитини, батькам самим терміново потрібно проконсультуватися з фахівцями. В таких ситуаціях краще обійтися без самодіяльності.

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Пам’ятайте: часто бажання за і проти самогубства є настільки врівноваженими, що якщо близькі вчасно вгадують наміри підлітка, проявляють увагу й турботу, ваги найчастіше схиляються в сторону життя.