Заплатив за замовлення людей у черзі: як 6-річний хлопчик запустив ланцюгову реакцію доброти

Блейк Дарем, якому 6 років, майже усе своє життя бореться з епілепсією. Попри це хлопчик залишається позитивним та намагається передавати свою радість іншим через добрі справи.

Абсолютно незаплановано Блейк влаштував справжній флешмоб доброти, коли разом з мамою приїхав перекусити в Макдональдз.

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Хлопчику захотілося підняти настрій людям, які були за ними у черзі. Тому він попросив маму Емі заплатити за їх замовлення. Жінка погодилася, викликавши здивування у працівників закладу.

Проте прохання дитини не тільки підняло настрій незнайомцям, яким Блейк з мамою подарували обід, а й викликало ланцюгову реакцію доброти серед відвідувачів. Люди почали оплачувати замовлення своїх сусідів в черзі.

Подумати тільки, ця ланцюгова реакція була викликана вчинком моєї 6-річної дитини. Іноді бути добрим дуже легко. Ми такі щасливі, що змогли поділитися позитивом,

– пригадала мама Емі Дарем.

Бабуся хлопчика ледь не розплакалася, коли дізналася про те, що трапилося в закладі харчування.

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"Він справді страждає, але він такий добрий і ніжний. Він бореться зі своєю епілепсією, як воїн", – додала бабуся.