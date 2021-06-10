Негативний та позитивний вплив мультфільмів на дитину: який контент не можна дивитися

Для дитини мультики – це вікно в світ. Вони прищеплюють певні моделі поведінки, знайомлять з нормами моралі та етики. Розважають в період відпочинку від розвиваючих занять та навчання. Мультфільми допомагають дітям дізнаватися різні способи вирішення завдань, вчаться усвідомлювати свої дії, пізнавати різноманіття світу, поняття добра та зла.

Коли дитина дивиться мультики, вона занурюється в події на екрані та стає частиною вигаданого світу. Може ототожнювати себе з головним героєм або подумки переміщати себе в сюжет.

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Якщо мультфільмів у житті малюка занадто багато, вони стають ледь не єдиним способом пізнання навколишнього середовища. Споглядаючи досвід мультиплікаційних героїв, дитина втрачає інтерес до реального світу, який не такий цікавий і барвистий, як події на екрані. В такому випадку єдиним способом відокремити у свідомості дитини реальність від вигадки – дивитися мультики разом з батьками.

Дорослі можуть коментувати сюжет, роз'яснювати, де правда, де перебільшення, де добро, а де зло. Це навчить малюка критично сприймати сюжет і усвідомлювати, що хід подій у реальності буде не таким, як у мультику.

Чим корисні мультфільми для дітей

Прищеплюють гарні манери, поняття етикету та правила взаємодії із зовнішнім світом.

Допомагають розвивати уяву, пам'ять і мислення – когнітивні функції головного мозку.

Вчать доброті, щирості, любові та дружбі.

Зацікавлюють, відволікають, заспокоюють.

Прищеплюють навичку аналізу послідовності подій.

Знайомлять з алгоритмом отримання потрібного результату (проблема, зусилля, рішення).

Формують логічне мислення.

Розширюють кругозір, знайомлять з розмаїттям кольорів, форм, розмірами об'єктів навколишнього світу.

Навчають рідної та іноземної мови.

Стимулюють креативне, нестандартне мислення.

Плюсів досить багато, проте батькам все одно потрібно не забувати фільтрувати мультфільми, як, і весь дитячий контент.



Користь мультфільмів / Фото Fun Childhood

Шкода від мультфільмів для дітей

Який контент не можна дивитися дітям:

З елементами жорстокості, коли сюжет наповнений агресією, бійками та вбивствами персонажів.

З неправильним трактуванням понять добра та зла. Наприклад, коли негативний герой представляється хорошим чи навпаки. А також сюжети, де головний лиходій уникає відповідальності за свої вчинки.

З перенасиченим візуальним рядом: гучні звуки та часто змінні яскраві зображення перевантажують дитячу психіку.

Що буде з дитиною, якщо не контролювати кількість і якість мультфільмів

Агресивна поведінка. Після перегляду мультфільму малюк може захотіти когось вдарити чи щось розбити, тобто повторити дії персонажів. Сцени насильства не проходять безслідно: вони викликають потрясіння та небажані емоційні переживання.

Нервове напруження. Особливо, якщо подивитися динамічний мультик ввечері. Дитина втомлюється за день, тому перед сном їй потрібно якесь спокійне заняття. Мультфільм з біганиною, спалахами світла та гучними звуками розбурхає нервову систему малюка, тому він не засне й буде нервувати. Як результат зіб'ється режим, що негативно відіб'ється на денній активності.

Замкнутість. Перегляд мультфільмів – пасивне заняття, яке не потребує ніяких зусиль. Крім того, наш мозок влаштований так, що з двох видів діяльності він обирає той, який легше. Саме тому дитина, яка занадто довго і часто дивиться мультики, віддасть перевагу саме їм, а не спілкуванню з друзями або батьками. Як результат, у нього можуть початися проблеми з соціалізацією і вибудовуванням дружніх зв'язків.

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Викривлення картини світу. Фантазійні сюжети мультиків формують у дітей неправильне уявлення про навколишній світ. Тут виникає питання: у що вони будуть вірити, на що орієнтуватися. Художня вигадка завжди яскравіша, ніж реальність, але чи варто жити у фантазіях? Така дезорієнтація у дитини може привести до непередбачуваних наслідків, починаючи від поведінкових порушень і закінчуючи неправильною оцінкою себе, своїх можливостей та якостей особистості.