Возз'єднання матері з донькою: як цьому допомогла лотерея в Дубаї

Венді Арроз, яка переїхала з Філіппін в ОАЕ, завдяки виграшу в лотереї зможе возз'єднатися зі своєю донькою. Яку суму виграла жінка – читайте у матеріалі.

Венді Арроз отримала приз в лотереї сумою в 1 мільйон дирхамів. У жінки збіглося 5 цифр з 6.

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Оскільки вона була однією з п'яти переможців, тому їй довелося розділити головний приз ще 4 учасниками. Як результат виграш Венді став – 200 тисяч дирхамів.

Коли жінка вирішила спробувати свої сили вдруге, вона вгадала 4 цифри з 6 можливих й отримала ще один виграш – 1000 дирхамів.

Жінка планує витратити ці кошти на возз'єднання з 8-річною донькою. Венді переїхала з Філіппін в ОАЕ, а дівчинку залишилася жити з бабусею і дідусем.

Я мама-одиночка, і мені немає на кого покластися. Зараз я обдумую, які наступні кроки буду робити. Проте знаю, що ця сума змінить наше життя на краще,

– зазначила Венді Арроз.

Жінка думала, що після переїзду зможе одразу забрати доньку, коли знайде добре оплачувану роботу. Проте її заробітку було недостатньо, аби платити за оренду житла та навчання дівчинки.

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Тепер Венді планує нарешті перевезти доньку в Дубаї. Крім того, розраховує на те, що виграшу вистачить на покупку невеликого будинку для всієї її сім'ї, де вона зможе жити разом з дитиною і батьками.