На висоті 5 тисяч метрів та з каблучкою у зубах: як чоловік робив пропозицію коханій – відео

Парашутист зробив пропозицію своїй дівчині, коли вони спускалися до землі з висоти 5 тисяч метрів. Як це відбувалося – читайте у матеріалі.

Рахім працює інструктор зі стрибків з парашутом, а також є пілотом-початківцем. На другому побаченні чоловік влаштував для Кейтлін сюрприз, взявши її з собою на аеродром. Там він повідомив, що зараз вони стрибнуть з парашутом.

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Дівчина пригадала, що в той день була шокована, але їй довелося зображати впевненість. Після того, як над її головою вперше в житті розкрився купол парашута, вона зрозуміла, що не зможе жити без стрибків.

Коли Рахім в черговий раз покликав Кейтлін на аеродром, вона не побачила в цьому нічого незвичайного. Адже за 3 роки стосунків, це було звичне для них заняття.

Я хотів, щоб ця пропозиція була поза цим світом. Я не хотів простої пропозиції на кшталт того, щоб заховати кільце в торт або келих шампанського,

– пригадав Рахім.

Коли вони тандемом вистрибнули з літака та розкрився парашут, чоловік дістав обручку. Весь цей час він тримав кільце в зубах, адже це єдине місце, де воно могло бути під рукою на час стрибка. Кейтлін відповіла: "так".

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Вже після приземлення Разім зізнався, що дуже боявся впустити перстень, коли даруватиме його своїй дівчині. А також, що кохана може сказати йому "ні".

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